Sonora logra 8 medallas de oro en el torneo nacional de tiro con arco

Sonora ha destacado dentro del torneo nacional de tiro con arco, el selectivo de la Entidad logró destacar dentro del campeonato que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco. El equipo sonorense demostró su talento al conseguir un total de 20 medallas; siendo ocho medallas de oro las que el equipo logró obtener.

En el medallero, Sonora se llevó 8 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Los atletas que lograron este gran resultado compitieron en diversas categorías y modalidades, tanto de forma individual como en equipo, destacando el trabajo conjunto en los equipos mixtos y femeninos.

MEDALLAS GANADAS POR ATLETAS DE SONORA

Dentro del torneo nacional de tiro con arco había varias modalidades, y en cada una de estas el equipo de Sonora logró destacar obteniendo 20 medallas en total. En la Ronda Clasificatoria Individual, se obtuvieron cuatro medallas de oro gracias a las actuaciones de Michelle Mouet (Sub 10), Rotceh Ambriz (Sub 10 compuesto), y Genaro Valle (Sub 12 recurvo).

Además, de una en la final de Ronda Olímpica a cargo de Leonardo Martínez (Recurvo Varonil Sub 12). También se consiguieron cuatro platas y un bronce en esta modalidad. Por otro lado; dentro de la Ronda Olímpica Individual, se obtuvieron un oro, una medalla de plata y dos de bronce; siendo los galardonados los siguientes:

Leonardo Martínez dentro del Recurvo Varonil Sub 12 se llevó el oro

Genaro Valle dentro del Recurvo Varonil Sub 12 obtuvo la plata

Teresa Lileth Acosta ganó el bronce en Recurvo Sub 14

Fernanda Guadalupe Rojas obtuvo el bronce en el Compuesto Sub 12

RESULTADOS POR EQUIPO DENTRO DEL TORNEO NACIONAL DE TIRO CON ARCO

El trabajo en equipo también fue clave para la delegación. Los equipos sonorenses demostraron su coordinación y puntería, consiguiendo medallas importantes: