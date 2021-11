Sin dinero para alberca olímpica

Por su parte, Leopoldo Fierro, subdirector de Comunicación Social de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora ( Codeson ), detalló que con el cambio de administración y la pandemia del Covid-19, ocasionaron que no tengan los recursos para darle los mantenimientos requeridos.

Padres de familia que tienen hijos inscritos en natación en el Centro de Usos Múltiples ( CUM ) de Hermosillo , se quejaron a través de redes sociales, ya que aseguran que, con la llegada del invierno, las bajas temperaturas hacen que el agua este muy fría y las calderas para aclimatarlas no funcionan.

Por su parte, Leopoldo Fierro, subdirector de Comunicación Social de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), detalló que con el cambio de administración y la pandemia del Covid-19, ocasionaron que no tengan los recursos para darle los mantenimientos requeridos.

"Es una realidad que la caldera estaba arreglando, pero luego nos topamos que el gasto estaba un millón 200 mil pesos del cual no tenemos ese recurso y las cuotas de ellos no alcanzan, porque la alberca estaba cerrada por Covid, y el número de atletas es muy pequeño pasa solventar ese costo, se les dio la opción de la Ana Guevara, no quisieron ellos utilizar esa opción por sus razones", dijo.

Aseguró que la caldera de la alberca olímpica Héroe de Nacozari, ya está en reparación y se espera que próximamente se prenda, sin embargo, agregó que otro problema es el gas, ya que es muy caro y las aportaciones de los 130 niños que asisten a dicho lugar, no son suficientes.

Indicó que alrededor de 20 padres de familia son los que estaban molestos, ya que sus hijos competirán en el área de puso corto en Guadalajara dentro de pocas semanas, y exigían que se permitiera entrenar en la alberca del CUM.

Agregó que se les brindó la opción de que acudan al gimnasio Ana Gabriela Guevara, ya que aseguró que en dicha alberca si funcionan las calderas, sin embargó los padres de familia no quisieron.