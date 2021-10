Tras de que esta semana vecinos del poblado Bachoco se quejaron de la escasez del vital líquido, ahora también los de la Oraba reclamaron que ni las pipas le llevan.

Noticia Relacionada Siguen quejas por falta de agua en el área rural de Huatabampo

PUBLICIDAD

Miguel Baymea, Gabina Velázquez y María del Refugio Cervantes, representantes del lugar, dijeron que esta demanda ha sido ignorada por las autoridades municipales.

Pidieron al alcalde Jesús Flores Mendoza y al director de Oomapash, Rodolfo Yevismea Orduño, que hagan lo que tengan que hacer para resolver el problema.

"Es cierto, van entrando al gobierno, pero esperemos que atiendan la situación, porque simplemente no se puede vivir así, no podemos bañarnos o lavar la ropa, no es justo, estamos muy molestos", expresaron.

"Aquí la gente es de escasos recursos; no tenemos dinero para andar compre y compre garrafones de agua", agregaron los vecinos de la Oraba.