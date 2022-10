Siguen en Moroncárit sin agua y con dengue

Jesús Ubaldo Gastélum Ruiz, representante del lugar, señaló que los problemas con el líquido son recurrentes, no sólo en estos días, ante la incapacidad del Ayuntamiento para resolverlos.

"Ahorita nos tienen con tandeos, a veces hay agua, pero tres o cuatro días no, pero esto pasa desde hace mucho tiempo, independientemente de si arreglan o no las tuberías", aseguró.

"Esto no es justo, no sé cómo no se ponen las pilas el presidente municipal, el comisario, así como los delegados de las comunidades de la comisaría, que están de lado del alcalde y no defienden a la gente de los pueblos", agregó.

Mencionó que, además de dicha problemática, Moroncárit, que es una de las comisarías más importantes de Huatabampo, está siendo víctima del dengue.

"Hay muchos casos, incluso del tipo hemorrágico, está muy grave el problema y puede aumentar más", advirtió.

Gastélum Ruiz señaló que la Secretaría de Salud no ha fumigado como se debe. "Hay muchos moscos y por eso el dengue está a todo lo que da, afectando a muchas familias".