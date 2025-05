Escuadrón Vial llama a la ciudadanía a hacer buen uso de las vialidades

Advirtiendo un alto índice de accidentes viales que se registran dentro del municipio, César Alberto Campos Núñez, titular de la agrupación "Escuadrón Vial Independiente", señaló que se debe retomar el inculcar en las escuelas las pláticas de cultura vial.

"Se ha ido perdiendo el inculcar este tipo de cultura y es de suma importancia que no solo desde niños crezcan con esta enseñanza, sino que las autoridades también intervengan con lo correspondiente, es decir que las calles cuenten con la infraestructura adecuada, como son los señalamientos, semáforos, pasos peatonales funcionales y que la ciudadanía conozca y además los respete", declaró.

Por su parte, Eduardo Soto Arganza, excomandante de Tránsito y coordinador del Escuadrón Vial Independiente recordó que muchos de los accidentes son derivados de la falta de cuidado por parte de los peatones, señalando que aun cuando mucha de la población desconoce que las normas aplican tanto a los peatones y conductores, esto no se cumple.

Detalló que la Ley de Tránsito Municipal advierte sobre sanciones o amonestaciones por faltas o violaciones al mismo, en el caso de los transeúntes no se cumple su aplicación, lo cual ha generado que se pierda el interés de conocer las obligaciones que se tienen al ser usuario de las vías públicas.

Finalmente, añadió la importancia de las recientes campañas que ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para promover la educación vial, así como el acercamiento ciudadano, resaltando que la prevención de accidentes es una labor que debe ser atendida por las autoridades y la sociedad civil por igual.

"Los accidentes viales son una problemática que no se ha podido controlar ni minimizar, y es que la falta de señalizaciones, semáforos que no sirven y las reglas de tránsito obsoletas han provocado que año con año los incidentes vayan al alza; esto no solo ha cobrado la vida de automovilistas también la de peatones y ciclistas, de ahí la importancia de estas acciones realizadas para colocar señalamientos y mejorar la infraestructura vial", finalizó.