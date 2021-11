Siguen cobros a residentes en la 4 carriles

Aunque el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que los ciudadanos que viven en las inmediaciones de las casetas de cobro ubicadas en la carretera Federal 15 podrían circular sin pagar, siempre y cuando comprobaran residencia , la instrucción no se ha cumplido.

Y es que una vez que las casetas fueron devueltas a Caminos y Puentes Federales, el personal se ha encargado de cobrar a cada uno de los automovilistas que cruzan las casetas.

Hace un par de semanas, el gobernador de Sonora aseguró que se permitiría el paso sin peaje a quienes mostraran la credencial de elector o cualquier otra identificación que comprobara la residencia.

A la fecha, la única forma en que se puede exentar el pago es con el chip que otorga Capufe, el cual no tiene costo para residentes del Estado, sin embargo, para adquirirlo se debe estar al corriente con todos los pagos de placas, no adeudos de multas, etc.

Además, el trámite tiene retrasos de hasta casi un mes en las citas. Al acudir a la caseta de la Jaula se pudo observar que quienes cuentan con chip nuevo también batallan para cruzar sin peaje, mientras que en la caseta de Esperanza no aceptaron la credencial de elector vigente con domicilio en Cajeme para exentar el pago.