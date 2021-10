Se requieren 25 millones de pesos para el pago de nómina

El tesorero del Ayuntamiento, Marco Antonio Sánchez Acosta, explicó que en realidad se trata de un "apalancamiento" y no de un crédito como tal, ya que se solicitará en base a 12 meses.

"Es una solicitud de un crédito con características de corto plazo (12 meses), por lo que no se ocupa de la aprobación del Congreso del Estado, ya que no se compromete a una futura administración... lo que aquí se pide, aquí se va a pagar", aclaró.

Dijo que de acuerdo a las estimaciones financieras que se hicieron, se requieren 25 millones de pesos para cubrir el pago de la nómina, los aguinaldos de los trabajadores que se entregan a más tardar el 20 de diciembre en una primera parte, regazo en retenciones sindicales por el fondo de ahorro, pago por retenciones del ISR, donde incluso el Ayuntamiento está requerido por la Secretaría de Hacienda para saldar 2 millones de pesos.

"Los aguinaldos no fueron provisionados, sí de manera contable, pero no físicamente, nosotros tenemos la obligación de responder en lo económico por los primeros cien días de esta administración", aseguró.

El tesorero informó que en esta proyección de crédito no se contempla el pago a proveedores del 15 de septiembre hacia atrás.

"La idea es ir cumpliendo con los compromisos que tenemos a partir del 16 de septiembre. El crédito al ser simple sólo le cobraría al Ayuntamiento la apertura por el monto que disponga... sin embargo, quedaría aperturado con el Banco disponer de lo que no dispongas en una primera etapa", explicó.

"Se pagaría por la apertura del crédito y la comisión por la apertura de lo que se disponga", reiteró.

Mencionó que la idea de solicitar el crédito hasta donde lo permite la ley que es el 6% del presupuesto, es pensando en tenerlo abierto para una contingencia.

"Si la fotografía fuera hoy, con una proyección hasta el último día de diciembre, serían entre 20 y 25 millones de pesos los que se dispondrían de los 44 millones que se están solicitando", abundó.

Aunque la gran mayoría de los regidores, incluyendo a los de Morena no estaban de acuerdo con la contratación de más deuda para el Ayuntamiento, coincidieron en que el crédito era un mal necesario para hacerle frente al quebranto financiero por el cual atraviesa el Ayuntamiento.

"No me parece justo tener que endeudar más al Ayuntamiento por algo que ya estaba presupuestado en la administración pasada ... más, sin embargo, veo que es muy necesario, porque los trabajadores no tienen la culpa de lo que pasó, por eso pido que se investigue el paradero de los 25 millones de pesos", pidió una regidora.

El alcalde "Mayito" Martínez coincidió en que el crédito es un "mal necesario", ya que la administración de Rosario Quintero Borbón no dejó presupuesto.

"Yo tampoco estoy muy de acuerdo con este crédito, pero no nos dejaron presupuesto, pero hay males necesarios, de hecho, el tesorero batalló para convencerme... pero, ¿Qué vamos a hacer?," cuestionó.

El presidente municipal informó que ya se están investigando las observaciones encontradas de la pasada administración, cuya información será enviada a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y Función Pública para que tomen cartas en el asunto.