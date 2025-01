Se recomienda un uso responsable de los remedios caseros

Los remedios caseros para la gripe, como la miel de abejas, el eucalipto o las infusiones de jengibre y cúrcuma, son eficaces como un complemento al tratamiento médico, pero nunca deben reemplazarlo, dado que no son fármacos, afirmó Alberto Monteverde Maldonado, médico de Hermosillo.

"Los remedios pueden funcionar para que las personas se sientan mejor, pero no necesariamente hacen lo que la gente cree; como ejemplo el eucalipto y mentolato, se ha confirmado que cuando estas sustancias se aplican cerca de la nariz o el pecho, el olor que generan hace que las personas se sientan mejor". Declaro a Alberto Monteverde Maldonado.

Puntualizo que esto no significa que estas sustancias abran las vías respiratorias; no son broncodilatadores, ni tienen un efecto similar como un salbutamol o cortisona, pero lo que sí se ha demostrado es que el olor, a nivel cerebral, crea la sensación de que ayuda a respirar mejor, y al final es lo que queremos, sentirnos mejor.

Por lo tanto, su uso como complemento al tratamiento médico no debería generar ningún inconveniente para el paciente, a menos que se sustituyan los fármacos requeridos por el doctor tratante, insistió.

TEN EN CUENTA ESTO ANTES DE USAR REMEDIOS CASEROS

"Siempre y cuando no quieran usar Vick´s Vaporub para curar una neumonía, no pasa nada que lo usen como un extra; la cuestión es que por usarlos no quieran dejar de ir al médico", señaló.

Otro ejemplo empleado por el doctor es la miel de abejas, usualmente empleada para el dolor de garganta o la tos, dado que sus elevadas concentraciones de azúcar contribuyen a neutralizar las bacterias, pero no las eliminan, ya que no es un antibiótico, subrayó.

Otra ventaja de este componente es que recubre el área dañada de la garganta, para prevenir que continúe ardiendo o molestando. Sin embargo, a diferencia de un fármaco, el consumo diario de miel podría impactar la salud de otras formas.

Para los desinflamantes naturales, tales como la cúrcuma o el jengibre, aunque pueden ser beneficiosos, no es en momentos de enfermedades, sino antes, al consumirlos en pequeñas cantidades, de manera constante, para proporcionar al cuerpo este respaldo desinflamatorio en caso de una infección.