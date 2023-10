Rechaza Capufe dar "Chip" a transportistas por no cumplir requisito de la serie

Más de 40 camiones de la Unión de Transportistas Fletes del Valle no han podido contar con el "Chip" de libre tránsito, porque supuestamente no cumplen con el requisito de que el total de dígitos en su número de serie sea de 17.

Rómulo Cruz Moroyoqui, presidente de la agrupación, afirmó que los agremiados han cumplido con todos los requisitos, con excepción del mencionado, que "no debería ser para que nos rechacen el trámite".

Indicó que la Unión, que es de Huatabampo, cuenta con 66 socios y 90 unidades, por lo que alrededor de la mitad tiene ese problema.

"Ha pasado que en el módulo de Repuve nos dan el "Chip", pero cuando llegamos a activarlo a la caseta de Fundición nos dicen que no, que no entra, pero no nos dan una explicación convincente", agregó.

El líder camionero se refirió al acuerdo del Programa de Libre Tránsito para todos los sonorenses, anunciado el mes pasado y pidió que se ponga en práctica a la brevedad, aunque "ya no se ha vuelto a saber nada".

Mientras tanto, dijo, cada vez resulta más caro el flete hasta Cajeme o Guaymas, ya que el agremiado que no cuenta con "Chip" debe pagar 250 pesos por caseta.

Señaló que está más que justificado que Capufe brinde al sector transportista todas las facilidades para obtener esa exención de pago y así no estar pagando altas cuotas todos los días.

"A veces nos vamos por rúas alternas, pero a veces no, por ejemplo, de noche, por cuestiones de seguridad; no es justo que sigamos en esta situación", Cruz Moroyoqui.