¿Quién es José Víctor "N", exsecretario de Educación de Claudia Pavlovich detenido por presunto peculado?

José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación, fue detenido el 28 de agosto por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El arresto corresponde a delito peculado.

En esta nota, te contamos todos los detalles sobre la detención de José Víctor "N", quien ejerció sus funciones en Sonora en el sexenio de la entonces priista Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.

¿QUIÉN ES JOSÉ VÍCTOR "N", DETENIDO POR PRESENTO PECULADO?

José Víctor Guerrero González se desempeñó como Secretario de Educación de Sonora durante la administración de Claudia Pavlovich, de 2015 a 2018. El 28 de agosto, después de que se obtuviera una orden de aprehensión en su contra, girada por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, fue detenido cerca de las 02:04 horas. Según el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue detenido sobre la calle Privada de la Fuente de la colonia Fraccionamiento Las Plazas, en Hermosillo.

Finalmente, a las 04:30 horas aproximadamente, el exfuncionario estatal fue remitido al penal donde aún permanece. Se encuentra alojado en el Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo (Cereso).

José Víctor "N" fue detenido en la ciudad de Hermosillo por delitos relacionados con malos manejos del erario público, por el que deberá responder ante las autoridades.

Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes lograron la captura del ex Secretario de Educación. El exfuncionario quedará a disposición de las autoridades judiciales que darán seguimiento al caso.

La detención de Víctor Guerrero, abre una nueva etapa en el escrutinio de la administración de Claudia Pavlovich, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó 90 irregularidades en el manejo de fondos federales, con un daño patrimonial de 2 mil 400 millones de pesos.