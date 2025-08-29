Gobierno de Sonora alerta por fin de semana con lluvia, tormentas eléctricas y vientos fuertes

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), alertó a la población sobre el pronóstico de lluvias monzónicas que afectarán gran parte del territorio estatal durante este fin de semana y continuarán a lo largo de la próxima semana.

Según el reporte emitido, las precipitaciones se concentrarán especialmente en las zonas serranas y se intensificarán por las tardes y noches, con lluvias que oscilarán entre los 25 y 70 mm. Además, se prevé la presencia de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 km/h en las regiones sur, centro, oriente y norte de Sonora.

El fenómeno meteorológico estará relacionado con la interacción del monzón mexicano y una circulación ciclónica, lo que generará condiciones de calor extremo, especialmente en el noroeste y centro del estado, donde las temperaturas podrían superar los 40 a 45°C durante el día.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador de la CEPC, destacó que se debe tener especial precaución tanto por las tormentas como por las altas temperaturas características de esta temporada de verano. A continuación, se brindan algunas recomendaciones preventivas para la población:

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS Y TORMENTAS

Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

Evitar cruzar ríos , arroyos o zonas con encharcamientos, ya que pueden representar un riesgo.

Revisar los desagües en el hogar para evitar obstrucciones.

No tirar basura en calles o arroyos, ya que puede bloquear alcantarillas y aumentar el riesgo de inundaciones.

RECOMENDACIONES ANTE ALTAS TEMPERATURAS

Usar sombrero o gorra para protegerse del sol.

Aplicar bloqueador solar con el fin de prevenir quemaduras.

Evitar la exposición prolongada al sol y tomar descansos en sombra.

Mantenerse bien hidratado, preferentemente con agua, y evitar bebidas azucaradas.

El llamado a la población es a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de fuentes oficiales y tomar las medidas necesarias para proteger su salud y seguridad.