Clima en Sonora hoy, 29 de agosto: Pronostican lluvias intensas y altas temperaturas para varias regiones

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de Estados Unidos, emitió un pronóstico del clima en Sonora para este viernes 29 de agosto.

Según el análisis, la presencia del monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica, generará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (entre 25 y 70 mm), además de rachas de viento superiores a los 60 km/h. Estos fenómenos se esperan principalmente durante la tarde y noche en zonas del sur, centro, oriente y norte de Sonora.

Adicionalmente, se anticipa un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del estado, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 40 y 45°C.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 27°C y máxima de 39°C , con humedad del 50%. Cielos parcialmente nublados, viento de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 27°C y , con humedad del 50%. Cielos parcialmente nublados, viento de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h y . Ciudad Obregón : Mínima de 26°C y máxima de 39°C , humedad del 55%, cielos parcialmente nublados, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. 60% de probabilidad de precipitación .

: Mínima de 26°C y , humedad del 55%, cielos parcialmente nublados, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. . Nogales: Mínima de 20°C y máxima de 33°C, humedad relativa de 55%, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h, 60% de probabilidad de lluvia y cielo parcialmente nublado.

San Luis Río Colorado : Mínima de 28°C y máxima de 39°C , humedad del 40%, con cielo mayormente despejado. Se esperan vientos de 15 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Solo 10% de probabilidad de precipitación .

: Mínima de 28°C y , humedad del 40%, con cielo mayormente despejado. Se esperan vientos de 15 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Solo . Navojoa : Mínima de 26°C y máxima de 38°C , con humedad del 60%. Cielos parcialmente nublados, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. 60% de probabilidad de lluvias .

: Mínima de 26°C y , con humedad del 60%. Cielos parcialmente nublados, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. . Agua Prieta : Mínima de 20°C y máxima de 34°C , humedad del 50%, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado con 45% de probabilidad de precipitación .

: Mínima de 20°C y , humedad del 50%, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado con . Guaymas: Mínima de 29°C y máxima de 34°C, humedad del 60%, cielo parcialmente nublado, vientos de 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h y 40% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar precauciones ante las posibles lluvias, vientos fuertes y altas temperaturas.