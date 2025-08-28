Sonora se fortalece en el sistema de salud con unidades de servicio

Para fortalecer el servicio que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, entregó un total de 231 unidades vehiculares y ambulancias para las diez regiones operativas y unidades hospitalarias de los Servicios de Salud del IMSS Bienestar.

Esta fue una inversión superior a los 160 millones de pesos, para lograr la integración de estas unidades al servicio de salud del IMSS Bienestar de Cajeme, Navojoa y Huatabampo para el sur del Estado, así como las regiones de San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Moctezuma, Ures, Hermosillo y Guaymas.

Durazo Montaño, resaltó que la entrega de estas flotillas servirá como un refuerzo para llevar a cabo los servicios médicos a donde se requiera la atención médica al estar integrada por ambulancias, vehículos pick-up 4x4, unidades tipo van, y automóviles tipo sedán.

"Estas unidades permitirán al personal de salud brindar un servicio a quienes habitan en el Sonora profundo, a aquellos que más necesidades tienen y que más alejados están de la posibilidad de satisfacerlas, llámese alimentación, agua, electricidad y salud", resaltó el gobernador Durazo Montaño.

Por su parte, la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora federal de los servicios públicos de salud del IMSS bienestar en Sonora, dijo que este es un gran paso para mejorar la atención médica con esta entrega que no solo son una herramienta, sino una promesa cumplida, que se utilizarán en las diversas tareas que efectúa la dependencia, especialmente la movilización de servicios médicos a las regiones más alejadas del estado.

"Nos permitirán llegar más lejos y más rápido para atender a quienes más lo necesitan, mejorando los traslados y llevando servicios de calidad a todas las comunidades, para todas las personas, y lugares donde estamos construyendo los servicios públicos de salud", concluyó Nucamendi Cervantes.