Tras 15 años desaparecido, localizan a adulto mayor en Sonora

Fue gracias al colectivo Madres Buscadoras de Sonora que Otilio Lorenzo Cruz, un adulto mayor pudo regresar a su hogar en Veracruz, esto tras 15 años desaparecido. El suceso ha conmocionado a la comunidad; logrando reunir a Lorenzo que se creía sin vida junto con su familia, momento emotivo que ha cautivado a gran parte de la sociedad mexicana.

Este hallazgo se dio después de que el colectivo compartiera una fotografía del adulto mayor de 77 años de edad en redes sociales. La familia del hombre, que había perdido la esperanza de encontrarlo con vida y se había resignado a su posible fallecimiento, reconoció a Otilio gracias a la publicación y de inmediato se puso en contacto con las buscadoras.

VIDA DE OTILIO LORENZO DENTRO DE SONORA

Según los reportes, Otilio Lorenzo había salido de su municipio natal en Veracruz hace dos décadas en busca de empleo. Su familia perdió el contacto con él cinco años después, en 2010. Durante este largo tiempo, don Otilio vivió en las calles. Sin embargo; las Madres Buscadoras de Sonora lo encontraron en la Casa Madre de Teresa de Calcuta, dentro de Hermosillo.

Una vez que fue identificado, el DIF de la Entidad se encargó de organizar un acompañamiento humano y logístico junto con el ayuntamiento de Tatahuicapan, Veracruz. Esto fue con el objetivo de garantizar un retorno digno y seguro de Otilio Lorenzo; que actualmente cuenta con un estado de salud delicado, con problemas de visión y dificultad para caminar.

EMOTIVO ENCUENTRO ENTRE OTILIO Y SU FAMILIA

Tras el hallazgo, se logró concretar el emotivo reencuentro. Don Otilio fue recibido en el aeropuerto de Minatitlán, Veracruz, por su familia, quienes expresaron su inmensa alegría y alivio al saber que el adulto mayor se encontraba vivo. Además de poder volver a ver a sus seres queridos y nuevos integrantes de su familia que no había podido conocer.

El caso de Otilio Lorenzo se suma a otros éxitos del colectivo, como el de Mario Cruz Vega, un hombre de Michoacán encontrado en enero de 2025, también después de 15 años de desaparecido. Estos hallazgos resaltan la incansable labor de los colectivos de búsqueda y demuestran la importancia de su trabajo para dar esperanza y respuestas a miles de familias en México