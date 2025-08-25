  • 24° C
Sonora

Habrá en Navojoa Feria del Empleo para el Adulto Mayor

Será desde este martes 26 hasta el próximo 29 de agosto, en una jornada impulsada por DIF en colaboración con tiendas Oxxo

Ago. 25, 2025
Representa una oportunidad para fomentar la inclusión laboral
DIF Navojoa anunció la Feria de Empleo para Adultos Mayores, se realizará del 26 al 29 de agosto en las instalaciones de la Estancia del Adulto Mayor en colaboración con la cadena comercial Oxxo, con lo que se busca promover la inclusión laboral.

Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta de DIF Navojoa, mencionó que el evento tendrá un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, el cual iniciará desde este martes en las instalaciones de la Estancia del Adulto Mayor, ubicada en avenida Ignacio Allende entre bulevar Cuauhtémoc y Talamante.

"Con estas acciones, se busca fomentar la inclusión laboral de los adultos mayores, reconociendo su experiencia y contribución en la sociedad", explicó.

Describió que se trata de un evento en el marco del día del abuelo, durante los eventos de la Gran Semana del Adulto Mayor, a través de un espacio lleno de sonrisas, oportunidades y esperanza, al reconocer la experiencia y sabiduría de los abuelitos, considerados como un gran valor para la sociedad.

Entre los requisitos, se encuentran el ser mayor de 60 años, así como el presentar documentación oficial, como INE, CURP, RFC y el número de Seguro Social.

Pero también, abundó que si hay más gente interesada, no se limita la edad, mientras se trate de personas mayor de 18 años.

Por ello, reiteró la invitación a todos los que deseen participar a que acudan a las instalaciones de la Estancia del Adulto Mayor y aprovechen la jornada.

DATO:

Esta jornada se desarrollará durante cuatro días, en el que el objetivo es promover la inclusión laboral.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
