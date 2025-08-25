  • 24° C
Sonora

Rutalikazo 2025 moviliza Álamos

También se logró mantener el saldo blanco durante el evento desarrollado el fin de semana

Ago. 25, 2025
Se contó con una gran participación de motociclistas de distintos municipios
Se contó con una gran participación de motociclistas de distintos municipios

Álamos se movilizó este fin de semana con el desarrollo del evento "Rutalikazo 2025", un recorrido en el que se tuvo la participación de cientos de motociclistas de diferentes municipios y aportó a mover la economía local.

Cristian Gastelum, director de Protección Civil y Bomberos Álamos, explicó que se trató de un evento organizado por particulares, pero donde instancias de seguridad apoyaron con la logística, contribuyendo a que se mantuviera el saldo blanco.

Este evento se desarrolló el pasado sábado, el cual constó de un recorrido por la sierra de Álamos hasta la cascada el Salto en Chihuahua, con la participación de motociclistas provenientes de Chihuahua, Sinaloa y varios municipios de Sonora.

"Hubo mucho movimiento el sábado, pero también todo el fin de semana, pese a ser un evento ajeno al Ayuntamiento, estuvimos colaborando y se logró el saldo blanco, solo se reportaron caídas y derrapes leves, sin nada que lamentar", describió.

Dijo que aunque de momento no se contaba con un reporte oficial de cuantos asistentes se tuvieron, la participación podría haber superado los mil asistentes.

El recorrido inició en la Plaza de Armas, pero tambien se celebró un baile en el Malecón, con la participación de grupos musicales.

Hoteles, restaurantes, gasolineras, departamentos y prestadores de servicios turísticos fueron los más beneficiados con el evento, considerado uno de los más activos del presente mes.

Edgar Coronado
