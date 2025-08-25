  • 24° C
Sonora

Lluvia de 80 milímetros inunda la Comisaría de Bacabachi en Navojoa

Se requirió la intervención de Protección Civil ante los daños presentados

Ago. 25, 2025
Lluvias acumuladas de hasta 80 milímetros presentadas durante la tarde del lunes, dejaron afectaciones en la Comisaría de Bacabachi en Navojoa, en donde se reportaron algunas zonas con inundaciones y la necesidad de auxiliar a la población.

Fue la Unidad Municipal de Protección Civil, quien dio a conocer que el impacto generado por las precipitaciones intensas que se registraron, requirió la necesidad de intervenir, con el monitoreo de las zonas de riego, condiciones de vivienda y acciones para lograr la seguridad de muchas familias.

imagen-cuerpo

"Se registraron lluvias extraordinarias en la comisaría se Bacabachi y límites con Álamos, en donde hubo crecidas de arroyos en toda la zona, se requirió el apoyo a personas que quedaron varadas en sus vehículos y se estuvieron evaluando las viviendas", informó.

Parte de las afectaciones presentadas, fueron árboles caídos sobre viviendas, carreteras y caminos totalmente inundados, así como la necesidad de trasladar a un sector de la población hacia lugares seguros.

La UMPC confirmó que a pesar de la magnitud de la lluvia que se registró, no se presentaron personas lesionadas, ni daños que lamentar.

Sin embargo, ante la continuidad de las lluvias que se estará presentando, pidió la población el no cruzar arroyos, ya que estos se encuentran crecidos, además de tomar precauciones

DATO:

La Comisaría de Bacabachi es una de las zonas contempladas por riesgo de inundación cuando se registran lluvias fuertes, al igual que Masiaca y Camoa.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
