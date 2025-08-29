Caen implicados en agresión en Sonora que dejó a un menor sin vida

El pasado 26 de agosto se registró una agresión armada en San Luis Río Colorado, Sonora; el ataque dejó un saldo de tres personas sin vida, incluyendo a un menor. El ataque armado tuvo lugar en el fraccionamiento Chula Vista II, sin embargo, las autoridades han informado que se logró la detención de dos sujetos que se encontraban implicados en el ataque.

Según datos de las autoridades, durante un operativo implementado para dar con los responsables de la agresión armada, la Fiscalía logró la detención de dos sujetos que portaban armas y drogas. Los detenidos habrían señalado que pertenecían al grupo delictivo que abrieron fuego al inmueble en dónde el menor perdió la vida.

DETENCIÓN DE LOS IMPLICADOS EN AGRESIÓN

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que fueron dos sujetos los detenidos que estuvieron implicados en la agresión del fraccionamiento Chula Vista II en San Luis Río Colorado, Sonora. Según las autoridades; los implicados portaban un fusil AK-47, además de una pistola tipo escuadra calibre .45 milímetros y droga.

Los sujetos que abrieron fuego y dejaron a un menor sin vida, fueron relacionados con el grupo criminal conocido como "Los Rusos". La hipótesis del móvil para la agresión es una disputa entre dos grupos criminales que operan dentro de la región, misma que comprende el valle de Mexicali y el valle de San Luis Río Colorado.

Ahora mismo los dos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR), esto por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como delitos en contra de la salud.

¿CÓMO HABRÍAN SUCEDIDO LOS HECHOS?

Las autoridades han señalado que la línea de investigación llevó a que integrantes de Los Rusos perseguían a las personas que murieron, las víctimas intentaban resguardarse dentro de la vivienda en dónde habitaban una mujer y sus hijos; uno de ocho y otro de dos años de edad.

Uno de los adultos fallecidos portaba un arma corta, además de que en noviembre de 2024 habría sido detenido durante un cateo y procesado por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana.