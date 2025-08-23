Decomisan más de una tonelada de cocaína en tractocamión de SLRC, Sonora

Fue este sábado 23 de agosto que las autoridades decomisaron más de una tonelada de cocaína, los hechos tuvieron lugar en el municipio de San Luis Río Colorado; Sonora. Las autoridades han declarado que la droga era transportada en un tractocamión, además de señalar que la zona es una parte clave de la ruta para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Mesa Estatal de Seguridad; lograron un golpe importante en la lucha contra el tráfico de drogas dentro de la Entidad. Según lo señalado por las autoridades; el conductor, un hombre de 45 años, fue detenido junto con el vehículo en donde era transportada más de una tonelada de droga.

DECOMISAN MÁS DE UNA TONELADA DE COCAÍNA EN SAN LUIS RÍO COLORADO

Según lo informado por las autoridades federales, se lograron incautar aproximadamente mil 300 kilogramos de cocaína. La droga, distribuida en mil 201 paquetes, fue descubierta en un tractocamión que circulaba "vacío", lo cual levantó sospechas. La unidad, perteneciente a la empresa Trasborde del Bajío, procedía de Puerto Peñasco, Sonora, y se dirigía al Valle de Mexicali, Baja California.

Resultado de las acciones de vigilancia en las carreteras del país, en un punto de revisión de Sonora, elementos de @GN_MEXICO_ @Defensamx1 y de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron a una persona y aseguraron un tráiler que transportaba 1,201 paquetes... pic.twitter.com/7grPoQDpUH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 23, 2025

Este aseguramiento tuvo lugar en el puesto militar de seguridad regional "Estación Doctor", ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Zona en dónde elementos federales utilizaron equipo de rayos gamma para detectar el cargamento; mismo que presentó irregularidades en el techo de la caja. Tras una inspección, se encontraron los paquetes con el polvo blanco, que, al ser sometido a pruebas, confirmó ser clorhidrato de cocaína.

UN FUERTE GOLPE PARA LAS REDES DEL NARCOTRÁFICO

El conductor, un hombre de 45 años originario de Autlán, Jalisco, fue detenido junto con su vehículo y la droga; y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la investigación correspondiente. Esta información fue compartida por el secretario de Seguridad; Omar García Harfuch, dónde se compartió fotos de la cocaína decomisada.

Este decomiso representa un duro golpe a las redes del narcotráfico que operan en la región, las cuales utilizan esta ruta estratégica para el transporte de drogas hacia la frontera con Estados Unidos. Según las autoridades, el valor estimado de la cocaína incautada asciende a millones de pesos.