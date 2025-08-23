Emergencia en Sonora: tres heridos por explosión en una casa

Una explosión en una casa particular ubicada en la colonia Campestre, municipio de Cajeme, Sonora; tuvo lugar este sábado 23 de agosto dejando un saldo de tres personas heridas. El incidente sucedió en la cocina, y las autoridades se encuentran investigando para encontrar las causas de este terrible incidente.

La información fue compartida por los Bomberos de Cajeme, quienes señalaron que la vivienda afectada se encuentra sobre la calle Luis G. Monzón, entre Zacatecas y Coahuila. La explosión movilizó a diferentes cuerpos de emergencia para brindar apoyo a las personas afectadas.

TRES PERSONAS LESIONADAS POR EXPLOSIÓN EN CAJEME

La explosión movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Cruz Roja; esta última acudió con las unidades 341 y 342, dónde paramédicos dieron atención a las tres personas heridas que se encontraban en el inmueble afectado por este terrible incidente.

Según los reportes iniciales, las lesiones no ponen en riesgo su vida. La zona del incidente fue acordonada por las autoridades para permitir las labores de investigación y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona y evitar más explosiones o daños a propiedades.

Fue gracias a las imágenes compartidas por los Bomberos de Cajeme, que se puede observar cómo la estufa de la cocina se encuentra desplazada, además de varios vidrios rotos en el piso y varios cajones fuera de su lugar. Esto indica lo fuerte de la explosión que tuvo lugar en dicha casa.

CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN EN LA CASA

Las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta de la explosión. La principal línea de investigación apunta a una acumulación de gas, aunque no se descartan otras posibilidades. Se espera que en las próximas horas se tenga más información sobre las causas y el estado de salud de los afectados.