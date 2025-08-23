  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 23 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Emergencia en Sonora: tres heridos por explosión en una casa

El incidente de cuál aún se desconocen sus causas, tuvo lugar en la colonia Campestre en Ciudad Obregón, dejando varias personas heridas

Ago. 23, 2025
Tres heridos por explosión en una casa en Cajeme. Bomberos Cajeme
Tres heridos por explosión en una casa en Cajeme. Bomberos Cajeme

Una explosión en una casa particular ubicada en la colonia Campestre, municipio de Cajeme, Sonora; tuvo lugar este sábado 23 de agosto dejando un saldo de tres personas heridas. El incidente sucedió en la cocina, y las autoridades se encuentran investigando para encontrar las causas de este terrible incidente.

La información fue compartida por los Bomberos de Cajeme, quienes señalaron que la vivienda afectada se encuentra sobre la calle Luis G. Monzón, entre Zacatecas y Coahuila. La explosión movilizó a diferentes cuerpos de emergencia para brindar apoyo a las personas afectadas.

TRES PERSONAS LESIONADAS POR EXPLOSIÓN EN CAJEME

La explosión movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Cruz Roja; esta última acudió con las unidades 341 y 342, dónde paramédicos dieron atención a las tres personas heridas que se encontraban en el inmueble afectado por este terrible incidente.

Según los reportes iniciales, las lesiones no ponen en riesgo su vida. La zona del incidente fue acordonada por las autoridades para permitir las labores de investigación y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona y evitar más explosiones o daños a propiedades.

imagen-cuerpo

Fue gracias a las imágenes compartidas por los Bomberos de Cajeme, que se puede observar cómo la estufa de la cocina se encuentra desplazada, además de varios vidrios rotos en el piso y varios cajones fuera de su lugar. Esto indica lo fuerte de la explosión que tuvo lugar en dicha casa.

CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN EN LA CASA

Las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta de la explosión. La principal línea de investigación apunta a una acumulación de gas, aunque no se descartan otras posibilidades. Se espera que en las próximas horas se tenga más información sobre las causas y el estado de salud de los afectados.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
Contenido Relacionado
Decomisan más de una tonelada de cocaína en tractocamión de SLRC, Sonora
Sonora

Decomisan más de una tonelada de cocaína en tractocamión de SLRC, Sonora

Agosto 23, 2025

La ruta en dónde fue detenido el conductor ha sido señalada por las autoridades como clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos

Maravillas de Sonora: Descubre las Islas Tiburón y San Pedro Mártir, un paraíso natural para los amantes de la aventura
Sonora

Maravillas de Sonora: Descubre las Islas Tiburón y San Pedro Mártir, un paraíso natural para los amantes de la aventura

Agosto 23, 2025

Destacan por su belleza natural, y son ejemplos de conservación ecológica en una de las zonas más ricas en biodiversidad marina del planeta

Viviendas del Bienestar: Gobierno de Sonora confirma reubicación del proyecto
Sonora

Viviendas del Bienestar: Gobierno de Sonora confirma reubicación del proyecto

Agosto 23, 2025

Fue el secretario del Bienestar de la Entidad, el encargado de confirmar que la construcción de los hogares cambiaría de ubicación