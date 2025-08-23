Volcanes dormidos de Sonora: el paisaje lunar de México que entrenó a astronautas de la NASA

La Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, es uno de los paisajes volcánicos más impresionantes de México. Con más de 7 mil kilómetros cuadrados, esta zona alberga al menos 10 cráteres gigantes formados por intensa actividad volcánica hace más de 4 millones de años.

Las últimas erupciones ocurrieron hace más de 11 mil años, lo que convierte a estos volcanes en colosos dormidos.

LUGAR DE ENTRENAMIENTO PARA ASTRONAUTAS

Este sitio único fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, y es conocido no solo por su belleza, sino también por su importancia científica. Entre 1965 y 1970, la NASA eligió este terreno para entrenar a los astronautas del programa Apolo, gracias a su gran similitud con la superficie lunar.

El cráter más emblemático es "El Elegante", con un diámetro de 1.6 km y una profundidad de 244 metros. También destaca el "Cerro Colorado", cuyo cráter supera el kilómetro de extensión. Estos colosos son un verdadero paraíso para fotógrafos de naturaleza y aficionados al paisaje volcánico.

Los volcanes dormidos de Sonora, un paraíso fotográfico con formaciones rocosas utilizadas por la NASA. https://t.co/bXkRJRQToX



Vía @ivonnefrid pic.twitter.com/FSyNN9Rm8o — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 23, 2025

CADA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El área es hogar de fauna única como zorros, pumas, aves del desierto y el berrendo sonorense, una especie en peligro de extinción. Debido a las condiciones extremas con temperaturas que superan los 45 °C y ausencia de caminos cercanos se recomienda visitar el sitio con guías especializados.

Para los aventureros, es posible acampar en zonas seguras y capturar espectaculares imágenes nocturnas entre sahuaros, los imponentes cactus endémicos del desierto sonorense. Un destino que combina ciencia, naturaleza y aventura en uno de los paisajes más sorprendentes de México.