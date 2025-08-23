  • 24° C
Volcanes dormidos de Sonora: el paisaje lunar de México que entrenó a astronautas de la NASA

Este sitio único fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, y es conocido no solo por su belleza, sino también por su importancia científica

Ago. 23, 2025
¿Sabes cuándo fue la última vez que estos volcanes estuvieron activos?

La Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, es uno de los paisajes volcánicos más impresionantes de México. Con más de 7 mil kilómetros cuadrados, esta zona alberga al menos 10 cráteres gigantes formados por intensa actividad volcánica hace más de 4 millones de años.

Las últimas erupciones ocurrieron hace más de 11 mil años, lo que convierte a estos volcanes en colosos dormidos.

LUGAR DE ENTRENAMIENTO PARA ASTRONAUTAS

Este sitio único fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, y es conocido no solo por su belleza, sino también por su importancia científica. Entre 1965 y 1970, la NASA eligió este terreno para entrenar a los astronautas del programa Apolo, gracias a su gran similitud con la superficie lunar.

El cráter más emblemático es "El Elegante", con un diámetro de 1.6 km y una profundidad de 244 metros. También destaca el "Cerro Colorado", cuyo cráter supera el kilómetro de extensión. Estos colosos son un verdadero paraíso para fotógrafos de naturaleza y aficionados al paisaje volcánico.

CADA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El área es hogar de fauna única como zorros, pumas, aves del desierto y el berrendo sonorense, una especie en peligro de extinción. Debido a las condiciones extremas con temperaturas que superan los 45 °C y ausencia de caminos cercanos se recomienda visitar el sitio con guías especializados.

Para los aventureros, es posible acampar en zonas seguras y capturar espectaculares imágenes nocturnas entre sahuaros, los imponentes cactus endémicos del desierto sonorense. Un destino que combina ciencia, naturaleza y aventura en uno de los paisajes más sorprendentes de México.

César Leyva
