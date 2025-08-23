  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 23 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Amplían espacio en Panteón del Carmen de Cajeme

Hay disponibilidad para 297 lotes, informó el titular de Velatorio DIF, Mario Valenzuela

Ago. 23, 2025
Ya hay lápidas en el nuevo espacio
Ya hay lápidas en el nuevo espacio

Con un nuevo espacio para sepultura cuenta el Panteón del Carmen, pues a finales del año pasado se empezó a trabajar en la adecuación de un terreno que se ubica a fondo del cementerio y ya hay disponibilidad para 297 lotes.

En el cementerio se observa que ya hay tumbas que se han colocado en este nuevo espacio, mientras que también se le da mantenimiento al terreno con ayuda de maquinaria.

El titular del Velatorio DIF, Mario Valenzuela, explicó que se venden lotes tanto a futuro como para sepultura inmediata, además de que los lotes tienen el mismo precio que el que cuestan normalmente en este panteón.

"Es una ampliación que inició hace poco, ya se está utilizando el terreno, son 297 lotes disponibles de la sección nueva del cementerio, es la ampliación más reciente que se ha hecho. Se hace el llamado a la ciudadanía para que al mismo tiempo sean vigilantes en caso de que haya daños, para que denuncien y cuiden este espacio", dijo.

Sobre el espacio que se tienen en el Panteón de Guadalupe, dijo que actualmente no hay disponibilidad. Sin embargo, esto no ha representado un problema para las familias cajemenses que desean enterrar a sus difuntos, pues el cementerio más solicitado es el Panteón del Carmen, además de que en el de Guadalupe suelen hacerse sepulturas en vertical, de maneta que caben distintos ataúdes en un solo lote.

"No hay espacio para nuevos lotes, pero las personas suelen sepultar a sus seres queridos de manera vertical. Es poca la afluencia en este panteón realmente, la mayoría solicita especio en el panteón del Carmen", explicó.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Será Arena Itson recinto oficial del informe de JLC
Ciudad Obregón

Será Arena Itson recinto oficial del informe de JLC

Agosto 22, 2025

La celebración de la sesión solemne no tendrá costo, porque existe un convenio de colaboración en la institución

Reconocen a bomberos de Cajeme en su día
Ciudad Obregón

Reconocen a bomberos de Cajeme en su día

Agosto 22, 2025

En 1873 inició el primer cuerpo de bomberos de México; en Cajeme, en 1949 se fundó el Club de Bomberos Voluntarios

Hackeo al Ayuntamiento de Cajeme: suspenden servicios digitales por al menos cinco días
Ciudad Obregón

Hackeo al Ayuntamiento de Cajeme: suspenden servicios digitales por al menos cinco días

Agosto 22, 2025

El plazo de recuperación dependerá de la evolución de las condiciones técnicas y de seguridad durante el proceso