Detienen a exsecretario de Educación del gobierno de Claudia Pavlovich por presunto peculado

La madrugada de este jueves 28 de agosto fue detenido José Víctor N, quien fungió como titular de la Secretaría de Educación y Cultura durante el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, actual embajadora de México en Panamá.

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información oficial, la detención se realizó aproximadamente a las 02:00 horas en el fraccionamiento Las Plazas, al sur de la capital sonorense, en cumplimiento a la causa penal 5351025.

El operativo se llevó a cabo tras la emisión de una orden de aprehensión por parte del Juez Penal Oral del Distrito Uno, quien también autorizó el cateo del domicilio del exfuncionario, ubicado en la calle Privada de la Fuente.

Tras su captura, fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo Uno, donde quedó a disposición del juez que ordenó su detención.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA AL EXSECRETARIO DE EDUCACIÓN?

El exsecretario está acusado del delito de peculado, que en el Código Penal mexicano se refiere al acto en el que un servidor público utiliza, desvía o se apropia indebidamente de recursos, fondos o bienes públicos para su beneficio personal o para terceros.

Este ilícito constituye una forma de corrupción y está tipificado como un delito grave, sancionado con penas que van desde varios años de prisión hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo del monto desviado y las circunstancias del caso.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la investigación en contra del exfuncionario se deriva de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación y Cultura, cargo que ocupó en la administración estatal de 2018 a 2021, bajo el mandato de Claudia Pavlovich.

Este arresto se suma a una serie de procesos judiciales que en los últimos años han involucrado a exfuncionarios públicos acusados de corrupción y desvío de recursos.

Se espera que en las próximas horas se definan las medidas cautelares y la fecha para la audiencia inicial en la que Guerrero González conocerá formalmente los cargos que enfrenta.