Clima en Sonora hoy, 28 de agosto: Alertan por lluvias intensas y altas temperaturas

La población debe seguir los avisos meteorológicos y tomar precauciones para protegerse de los efectos del clima adverso

Ago. 28, 2025
Clima en Sonora hoy, 28 de agosto: Alertan por lluvias intensas y altas temperaturas

Para este jueves 28 de agosto, el clima en Sonora pronostica condiciones climáticas severas, debido a la influencia del monzón mexicano y diversos fenómenos atmosféricos.

Se espera que en Sonora, especialmente en áreas del noroeste del estado, se presenten lluvias muy fuertes, con acumulados de hasta 75 mm en algunas zonas, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar de 40 a 60 km/h.

Estas condiciones son ocasionadas por la interacción del monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y la corriente en chorro subtropical, entre otros fenómenos atmosféricos.

Además de las lluvias, podrían registrarse descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas del estado, lo que representa un peligro para las comunidades cercanas a cuerpos de agua y en áreas de escasa infraestructura de drenaje.

 Las autoridades recomiendan tener precaución ante posibles derrumbes de árboles y daños en anuncios publicitarios debido a los fuertes vientos.

ALTAS TEMPERATURAS

A pesar de las lluvias, las temperaturas máximas en Sonora se mantendrán entre los 40 y 45 grados Celsius, lo que también incrementa el riesgo para la salud, debido a que las condiciones de temperaturas extremas pueden generar golpes de calor.

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortan a la población a mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa ligera de colores claros. Además, se recomienda especial atención a la niñez y adultos mayores, quienes son más vulnerables a las altas temperaturas.

La población debe estar atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar las precauciones necesarias para protegerse de los efectos del clima adverso.

Ofelia Fierros
