Alumnos de Unison piden paso peatonal mejor ubicado para trasladarse a la escuela en Hermosillo

Estudiantes de la Universidad de Sonora se manifestaron para exigir un crece digno ya que aseguran que el puente peatonal del bulevar Luis Encinas es inseguro, cansado y cuenta con la presencia de varios indigentes.

El trayecto del puente triplica el cruce directo a nivel de calle y en verano, con las altas temperaturas resulta pesado y extenuante caminar por ahí. Los estudiantes piden un cruce más directo con la presencia de semáforos o un paso peatonal mejor ubicado para trasladarse a la escuela en Hermosillo.

UN RECLAMO QUE LLEVA TIEMPO

Desde hace tiempo que los estudiantes vienen pidiendo un cruce más directo para la comunidad educativa y la ciudadanía en general. Aseguran que con el calor se hace imposible cruzar el puente actual, y que además resulta inseguro debido a la presencia de indigentes y asaltantes durante la noche.

Por otra parte, también señalan que este puente resulta de difícil acceso para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad limitada. En la protesta, varios estudiantes mostraron lo complicado que resulta transitar por el puente actual en sillas de ruedas.

Expresan que está mal diseñado ya que recorrerlo equivale a caminar 6.6 veces la distancia que existe debajo del puente. Por esta razón, piden una infraestructura más inclusiva y segura. Esperan que se construya un puente más directo y eficiente, o bien que se implemente la instalación de un semáforo peatonal para que el cruce sea más dinámico y rápido.

#HERMOSILLO

Alumnos de @SoyUnison protestan en el puente de Luis Encinas, #Hermosillo, y exigen la construcción de un paso peatonal seguro bajo la estructura.

Piden a autoridades priorizar el cruce con semáforo para evitar riesgos.#peatones #Unison #puente#movilidad

... pic.twitter.com/9ZrFzr0Lp0 — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) August 27, 2025

Son varios los universitarios y personas en general que pasan por debajo del puente, arriesgando su vida ante los vehículos que circulan por el lugar. Piden a las autoridades que intervengan de inmediato y se brinde una solución urgente.