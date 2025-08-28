  • 24° C
Sonora

Alumnos de Unison piden paso peatonal mejor ubicado para trasladarse a la escuela en Hermosillo

Alumnos indicaron que el actual puente representa un riesgo para salud y es inseguro debido a la presencia de indigentes y asaltantes

Ago. 28, 2025
Piden una nueva infraestructura para los peatones / Canva
Piden una nueva infraestructura para los peatones / Canva

Estudiantes de la Universidad de Sonora se manifestaron para exigir un crece digno ya que aseguran que el puente peatonal del bulevar Luis Encinas es inseguro, cansado y cuenta con la presencia de varios indigentes.

El trayecto del puente triplica el cruce directo a nivel de calle y en verano, con las altas temperaturas resulta pesado y extenuante caminar por ahí. Los estudiantes piden un cruce más directo con la presencia de semáforos o un paso peatonal mejor ubicado para trasladarse a la escuela en Hermosillo.

imagen-cuerpo

UN RECLAMO QUE LLEVA TIEMPO

Desde hace tiempo que los estudiantes vienen pidiendo un cruce más directo para la comunidad educativa y la ciudadanía en general. Aseguran que con el calor se hace imposible cruzar el puente actual, y que además resulta inseguro debido a la presencia de indigentes y asaltantes durante la noche.

Por otra parte, también señalan que este puente resulta de difícil acceso para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad limitada. En la protesta, varios estudiantes mostraron lo complicado que resulta transitar por el puente actual en sillas de ruedas.

 Expresan que está mal diseñado ya que recorrerlo equivale a caminar 6.6 veces la distancia que existe debajo del puente. Por esta razón, piden una infraestructura más inclusiva y segura. Esperan que se construya un puente más directo y eficiente, o bien que se implemente la instalación de un semáforo peatonal para que el cruce sea más dinámico y rápido.

Son varios los universitarios y personas en general que pasan por debajo del puente, arriesgando su vida ante los vehículos que circulan por el lugar. Piden a las autoridades que intervengan de inmediato y se brinde una solución urgente.

Romina Fiadino
