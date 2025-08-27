Más de 500 vacantes en Navojoa con la Feria del Empleo para las Juventudes 2025

Para apoyar a la juventud con nuevas oportunidades laborales y contribuir a su crecimiento profesional, se desarrolló en Navojoa la Feria del Empleo para las Juventudes 2025, una jornada en la que se ofrecieron 500 vacantes de trabajo con el apoyo de hasta 30 empresas regionales.

En un evento coordinado entre la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Sonora, coordinado con la Secretaría de Desarrollo Económica, se logró acercar las nuevas ofertas laborales a la juventud, con una participación considerable al interior de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson, campus Navojoa.

Fue la subsecretaria de Promoción del Empleo y Productividad en Sonora, Josse Andrea Ruiz Carrasco, mencionó que los resultados son muy positivos, en una actividad que deja claro el crecimiento económico que ha tenido Navojoa, con muchas ofertas laborales que representan una oportunidad para los jóvenes.

En esta ocasión el enfoque fue hacia la juventud, no obstante, también la jornada fue aprovechada por personas de todas las edades.

En representación del Ayuntamiento, el regidor Federico Llamas Aréchiga, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó la trascendencia del programa, tanto para los jóvenes que buscaron un contrato de trabajo como para la iniciativa privada que requiere del capital humano.

"Este evento brinda a todas las personas, sin importar su edad, la oportunidad de conseguir un empleo y mejorar su calidad de vida", culminó.

Esta es la tercera Feria del Empleo que se realiza en Navojoa en lo que va del 2025.