Sur del Estado presenta nutrida cartelera

En septiembre predominan los eventos con mayor relevancia en el sur del Estado principalmente en Cajeme, Etchojoa y Huatabampo, los cuales van desde el certamen de Miss Sonora hasta un torneo nacional de boxeo, informó la Secretaría de Economía y Turismo del gobierno del Estado.

En el caso de Cajeme será sede cinco eventos, uno se trata de una carrera deportiva organizada por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (Amasfa) quienes celebran cinco años el próximo 7 de septiembre; también se presentará el ciclo de conferencias "Summi Conecta Cajeme" para hacer conexiones a través de paneles empresariales el próximo 9 y 10 de septiembre.

Para quienes son aficionados al deporte, podrán asistir al Torneo Nacional de Box del 19 al 21 de septiembre; y para aquellos que prefieren la música el 5 de setiembre se presentará el Mariachi Vargas de Tecalitlán y también llegará el tour 2025 de "Pura leyenda" con Joel Elizalde, Lorenzo de Monteclaro y Chuy Vega, el sábado 27 de septiembre en el palenque.

Uno de los concursos más importantes a nivel nacional son los de belleza estatales para posteriormente conocer quién representará a México, y en este año Huatabampo recibirá a las ganadoras de cada municipio del Estado para realizar el certamen Miss Sonora, el próximo 17 de septiembre.

Además, en este mismo municipio el 7 de septiembre se celebrará la Feria de la pitaya donde se presentará gastronomía, cultura y talleres; y finalmente en Etchojoa se llevarán a cabo, los partidos de volibol del circuito sur del Estado del 5 al 7 de septiembre.