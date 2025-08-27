  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 27 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Sur del Estado presenta nutrida cartelera

Es sede de eventos nacionales y estatales

Ago. 27, 2025
Presentación de cartelera de eventos
Presentación de cartelera de eventos

En septiembre predominan los eventos con mayor relevancia en el sur del Estado principalmente en Cajeme, Etchojoa y Huatabampo, los cuales van desde el certamen de Miss Sonora hasta un torneo nacional de boxeo, informó la Secretaría de Economía y Turismo del gobierno del Estado.

En el caso de Cajeme será sede cinco eventos, uno se trata de una carrera deportiva organizada por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (Amasfa) quienes celebran cinco años el próximo 7 de septiembre; también se presentará el ciclo de conferencias "Summi Conecta Cajeme" para hacer conexiones a través de paneles empresariales el próximo 9 y 10 de septiembre.

Para quienes son aficionados al deporte, podrán asistir al Torneo Nacional de Box del 19 al 21 de septiembre; y para aquellos que prefieren la música el 5 de setiembre se presentará el Mariachi Vargas de Tecalitlán y también llegará el tour 2025 de "Pura leyenda" con Joel Elizalde, Lorenzo de Monteclaro y Chuy Vega, el sábado 27 de septiembre en el palenque.

Uno de los concursos más importantes a nivel nacional son los de belleza estatales para posteriormente conocer quién representará a México, y en este año Huatabampo recibirá a las ganadoras de cada municipio del Estado para realizar el certamen Miss Sonora, el próximo 17 de septiembre.

Además, en este mismo municipio el 7 de septiembre se celebrará la Feria de la pitaya donde se presentará gastronomía, cultura y talleres; y finalmente en Etchojoa se llevarán a cabo, los partidos de volibol del circuito sur del Estado del 5 al 7 de septiembre.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Ayuntamiento de Hermosillo analiza propuesta de movilidad
Sonora

Ayuntamiento de Hermosillo analiza propuesta de movilidad

Agosto 27, 2025

Plantearán un proyecto viable para peatones universitarios; aquí todos los detalles

Dos premios del Sorteo Mayor 3984 de Lotería Nacional caen dentro de Sonora
Sonora

Dos premios del Sorteo Mayor 3984 de Lotería Nacional caen dentro de Sonora

Agosto 27, 2025

Este sorteo tuvo lugar el pasado martes 26 de agosto, estas ganancias pueden cobrarse en un lapso de 60 días y el premio mayor llegó a la Entidad

Coparmex tratará tema de retos globales en próximo foro
Sonora

Coparmex tratará tema de retos globales en próximo foro

Agosto 27, 2025

Este se ha consolidado como un espacio de análisis, reflexión y diálogo entre quienes impulsan el desarrollo económico de la región