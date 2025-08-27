Rectora de la Unison da bienvenida a alumnos del Campus Navojoa

Durante casi 46 años, el Campus Navojoa de la Universidad de Sonora ha formado muchas personas profesionales que contribuyen al desarrollo de su comunidad, afirmó este miércoles la rectora Dena María Camarena Gómez, al dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

En su mensaje, agradeció a los estudiantes la elección de esta institución para cursar una carrera y "estoy convencida de que la decisión se basó en la calidad, servicios e infraestructura que está ofreciendo la Unison".

Camarena Gómez les deseó el mayor de los éxitos en este proceso que están iniciando, que va a ser decisivo para su vida personal y profesional y, además, muy importante porque coadyuvará al crecimiento y progreso de su región.

También afirmó que, para las autoridades de la Unison, "es un compromiso seguir mejorando cada día para brindarles mejores condiciones de estudio, mejor formación profesional y también una mejor formación integral".

Asimismo, como parte de su gira de trabajo, la rectora puso en marcha un programa de visitas al Campus Navojoa por parte de los titulares de las diferentes direcciones de la Universidad de Sonora, para recibir y atender de primera mano distintas consultas, solicitudes y propuestas.

Explicó que estas visitas, denominadas Unidad Unison, son espacios de diálogo, escucha activa y colaboración en reuniones breves de los interesados de la comunidad universitaria con los representantes de las áreas.

En esta primera edición, la rectora y los titulares de Vinculación y Extensión, Tecnologías de la Información, Infraestructura y Adquisiciones y Comunicación, visitaron el Campus Navojoa y, el mes próximo, estarán otras direcciones de la institución.

"Les agradezco mucho a ustedes, ser los primeros que están dando inicio a este programa, con este acercamiento, y pues deseamos que haya mucho éxito y mucha participación de toda la comunidad", dijo Camarena Gómez.