Dos premios del Sorteo Mayor 3984 de Lotería Nacional caen dentro de Sonora

El Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional fue celebrado el martes 26 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX), y trajo buena fortuna a Sonora. Dos de los principales premios de este sorteo cayeron en el Estado, distribuidos en las ciudades de Navojoa y Nogales; en el primer municipio se entregó el premio mayor y respecto al segundo, se entregó entre los afortunados ganadores.

El diseño del del billete del Sorteo Mayor hizo alusión a la sexta edición del Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025 que fue organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en conjunto con la Secretaría de Economía. Estos buscan impulsar el potencial del país, reconocer a personas inventoras y emprendedoras, además de poder fortalecer la cultura de la propiedad industrial.

¿QUÉ PREMIOS DEL SORTEO MAYOR 3984 CAYERON EN SONORA?

De acuerdo con el reporte oficial, el premio mayor del Sorteo Mayor 3984 de Lotería Nacional, con un monto de 7 millones de pesos, correspondió al número 03159. La Serie 2 de este billete ganador fue vendida en Navojoa, mientras que las Series 1 y 3 fueron comercializadas por canales electrónicos.

Por otro lado; el segundo premio del sorteo, con un valor de 850 mil pesos, fue para el número 50786. En este caso, las series 1 y 2 de este billete fueron vendidos en Nogales, esto significa que el premio fue repartido entre los afortunados ganadores de esa ciudad; mientras que la serie 3 fue distribuida en línea.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE SORTEO?

El Sorteo Mayor utiliza un total de 60 mil billetes, estos se encuentran numerados del 00000 al 60000 que fueron divididos en 3 series. Cada uno de estos boletos se encuentran fraccionados en 20 cachitos; esto significa que hay un total de 180 mil cachitos en juego. Un cachito es un 1/20 de un boleto; se pueden comprar uno o más cachitos, o un boleto completo, el premio depende de la cantidad de cachos o series que se hayan comprado.

El costo para poder jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es: