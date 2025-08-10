Comparten visiones para el desarrollo económico

Con la participación de más de 30 empresarios, líderes sectoriales y funcionarios de los tres niveles de Gobierno, se llevó a cabo en Navojoa un Conversatorio Estratégico, con el objetivo de definir y alinear acciones que impulsen la economía del sur de Sonora.

En su mensaje, el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, señaló que el desarrollo económico se construye escuchando, dialogando y trabajando en equipo.

"Esto, siempre pensando en la igualdad y en que haya más empresas, más empleos y, por lo tanto, más bienestar para todos", resaltó el alcalde.

Agradeció la participación y compromiso de Julio César Benavides Serrano, delegado federal de la Secretaría de Economía en Sonora; Eugenio Aguirre Maldonado, subsecretario de Innovación del Gobierno del Estado; y Luis Erro Sotelo, director de Normatividad de la Secretaría de Economía y Turismo.

Elías Retes externó también su agradecimiento a representantes de los sectores agrícola, de salud, industrial, comercial, deportivo, hotelero, gastronómico y muchos más, quienes compartieron inquietudes y propuestas en un ejercicio de apertura y visión compartida.

Afirmó que desde Navojoa "seguimos impulsando un modelo económico con sentido social, fortaleciendo el ecosistema empresarial y construyendo juntos una tierra de oportunidades, como siempre dice nuestro gobernador Alfonso Durazo".

Por su parte, dirigentes de organismos empresariales, como la Coparmex y Canaco, entre otros, agradecieron la invitación a este espacio de diálogo, que impulsa la colaboración entre el sector empresarial y las instituciones para generar más oportunidades en esta región.

Adrián Islas Velderráin, presidente de la Canaco, reafirmó el compromiso de trabajar en conjunto con los distintos sectores productivos y autoridades, para convertir estas propuestas en acciones que impulsen el crecimiento y bienestar de la comunidad.

