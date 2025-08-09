  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy, 9 de agosto: Se pronostican lluvias fuertes en la mayor parte del estado

La Coordinación de Protección Civil dio a conocer las condiciones meteorológicas para este sábado en Cd. Obregón, Hermosillo y otras ciudades

Ago. 09, 2025
Clima en Sonora hoy, 9 de agosto: Se pronostican lluvias fuertes en la mayor parte del estado

Basado en la valoración y análisis de la información meteorológica general y con base en los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, se emite el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 9 de agosto.

El monzón mexicano, en combinación con la divergencia atmosférica, provocará tormentas eléctricas aisladas con lluvias de intensidades que podrían variar entre fuertes y muy fuertes (de 25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h, afectando gran parte del estado.

Se prevé que la aproximación de una circulación anticiclónica mantenga una onda de calor, con ambiente caluroso a muy caluroso, alcanzando temperaturas máximas entre 40 y 45°C, con valores superiores en el noroeste del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Temperatura mínima: 29°C
  • Humedad: 55%
  • Temperatura máxima esperada: 41°C
  • Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 50 km/h
  • Cielos: Mayormente despejados
  • Probabilidad de precipitación: 40%

CIUDAD OBREGÓN

  • Temperatura mínima: 28°C
  • Humedad: 70%
  • Temperatura máxima esperada: 38°C
  • Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos: Parcialmente nublados
  • Probabilidad de precipitación: 60%

NOGALES

  • Temperatura mínima: 21°C
  • Humedad: 70%
  • Temperatura máxima esperada: 35°C
  • Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos: Parcialmente nublados
  • Probabilidad de precipitación: 60%

SAN LUIS RÍO COLORADO:

  • Temperatura mínima: 30°C
  • Humedad: 70%
  • Temperatura máxima esperada: 42°C
  • Viento: Promedio de 15 km/h con rachas de 70 km/h
  • Cielos: Mayormente despejados
  • Probabilidad de precipitación: 0%

NAVOJOA:

  • Temperatura mínima: 28°C
  • Humedad: 75%
  • Temperatura máxima esperada: 38°C
  • Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos: Parcialmente nublados
  • Probabilidad de precipitación: 70%

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima: 23°C

  • Humedad: 60%
  • Temperatura máxima esperada: 38°C
  • Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos: Mayormente despejados
  • Probabilidad de precipitación: 40%

GUAYMAS:

  • Temperatura mínima: 30°C
  • Humedad: 75%
  • Temperatura máxima esperada: 33°C
  • Viento: Promedio de 20 km/h con rachas de 50 km/h
  • Cielos: Parcialmente nublados
  • Probabilidad de precipitación: 40%
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros
Contenido Relacionado
Río Sonora, once años del derrame químico
Sonora

Río Sonora, once años del derrame químico

Agosto 08, 2025

La tragedia sin resolver que sigue afectando

Analiza Ayuntamiento de Navojoa proyecto para operar parquímetros
Sonora

Analiza Ayuntamiento de Navojoa proyecto para operar parquímetros

Agosto 08, 2025

Confirma el alcalde Jorge Elías Retes que es un tema que se analiza, sin concesión de por medio

CFE responde a Unión de Usuarios que continúa trabajando
Sonora

CFE responde a Unión de Usuarios que continúa trabajando

Agosto 08, 2025

A pesar de esto la convocatoria a una manifestación pacífica sigue en pie para el próximo sábado 23 de agosto a las 6 de la tarde