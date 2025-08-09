Clima en Sonora hoy, 9 de agosto: Se pronostican lluvias fuertes en la mayor parte del estado

Basado en la valoración y análisis de la información meteorológica general y con base en los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, se emite el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 9 de agosto.

El monzón mexicano, en combinación con la divergencia atmosférica, provocará tormentas eléctricas aisladas con lluvias de intensidades que podrían variar entre fuertes y muy fuertes (de 25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h, afectando gran parte del estado.

Se prevé que la aproximación de una circulación anticiclónica mantenga una onda de calor, con ambiente caluroso a muy caluroso, alcanzando temperaturas máximas entre 40 y 45°C, con valores superiores en el noroeste del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

Temperatura mínima: 29°C

Humedad: 55%

Temperatura máxima esperada: 41°C

Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 50 km/h

Cielos: Mayormente despejados

Probabilidad de precipitación: 40%

CIUDAD OBREGÓN

Temperatura mínima: 28°C

Humedad: 70%

Temperatura máxima esperada: 38°C

Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielos: Parcialmente nublados

Probabilidad de precipitación: 60%

NOGALES

Temperatura mínima: 21°C

Humedad: 70%

Temperatura máxima esperada: 35°C

Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielos: Parcialmente nublados

Probabilidad de precipitación: 60%

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Temperatura mínima: 30°C

Humedad: 70%

Temperatura máxima esperada: 42°C

Viento: Promedio de 15 km/h con rachas de 70 km/h

Cielos: Mayormente despejados

Probabilidad de precipitación: 0%

NAVOJOA:

Temperatura mínima: 28°C

Humedad: 75%

Temperatura máxima esperada: 38°C

Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielos: Parcialmente nublados

Probabilidad de precipitación: 70%

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima: 23°C

Humedad: 60%

Temperatura máxima esperada: 38°C

Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielos: Mayormente despejados

Probabilidad de precipitación: 40%

GUAYMAS: