Clima en Sonora hoy, 9 de agosto: Se pronostican lluvias fuertes en la mayor parte del estado

Basado en la valoración y análisis de la información meteorológica general y con base en los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, se emite el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 9 de agosto.
El monzón mexicano, en combinación con la divergencia atmosférica, provocará tormentas eléctricas aisladas con lluvias de intensidades que podrían variar entre fuertes y muy fuertes (de 25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h, afectando gran parte del estado.
Se prevé que la aproximación de una circulación anticiclónica mantenga una onda de calor, con ambiente caluroso a muy caluroso, alcanzando temperaturas máximas entre 40 y 45°C, con valores superiores en el noroeste del estado.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Temperatura mínima: 29°C
- Humedad: 55%
- Temperatura máxima esperada: 41°C
- Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 50 km/h
- Cielos: Mayormente despejados
- Probabilidad de precipitación: 40%
CIUDAD OBREGÓN
- Temperatura mínima: 28°C
- Humedad: 70%
- Temperatura máxima esperada: 38°C
- Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
- Cielos: Parcialmente nublados
- Probabilidad de precipitación: 60%
NOGALES
- Temperatura mínima: 21°C
- Humedad: 70%
- Temperatura máxima esperada: 35°C
- Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
- Cielos: Parcialmente nublados
- Probabilidad de precipitación: 60%
SAN LUIS RÍO COLORADO:
- Temperatura mínima: 30°C
- Humedad: 70%
- Temperatura máxima esperada: 42°C
- Viento: Promedio de 15 km/h con rachas de 70 km/h
- Cielos: Mayormente despejados
- Probabilidad de precipitación: 0%
NAVOJOA:
- Temperatura mínima: 28°C
- Humedad: 75%
- Temperatura máxima esperada: 38°C
- Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
- Cielos: Parcialmente nublados
- Probabilidad de precipitación: 70%
AGUA PRIETA:
Temperatura mínima: 23°C
- Humedad: 60%
- Temperatura máxima esperada: 38°C
- Viento: Promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h
- Cielos: Mayormente despejados
- Probabilidad de precipitación: 40%
GUAYMAS:
- Temperatura mínima: 30°C
- Humedad: 75%
- Temperatura máxima esperada: 33°C
- Viento: Promedio de 20 km/h con rachas de 50 km/h
- Cielos: Parcialmente nublados
- Probabilidad de precipitación: 40%