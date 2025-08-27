Coparmex tratará tema de retos globales en próximo foro

El aumento de aranceles será uno de los puntos importantes a tratar en el décimo octavo Foro Empresarial que proyecta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, que tiene como objetivo promover el desarrollo de empresas, indicando que dicho tema generará un ambiente distinto debido a que no se había presentado en otros foros, señaló Gilberto Robles Bustamante, presidente del Consejo Directivo de Coparmex.

Señaló que este foro se ha consolidado como un espacio de análisis, reflexión y diálogo entre quienes impulsan el desarrollo económico de la región, catalogando al foro como un punto de encuentro donde empresario, directores líderes de opinión, tomadores de decisiones y emprendedores comparten experiencia, visiones y estrategias para enfrentar juntos los desafíos para un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

“Analizaremos de qué manera las tendencias económicas globales están marcando el rumbo de los negocios en México, y sobre todo en nuestra región, y vamos a reflexionar sobre los temas de reto y oportunidades que los cambios internacionales nos están presentando en este momento para nuestras empresas”, destacó el empresario.

Robles Bustamante, también resaltó que este evento anual con 18 años de trayectoria es considerado el más importante en Sonora, y es un referente de eventos empresariales donde se reúnen las alianzas que fortalecen el sector productivo.

Por otra parte, indicó que, si bien no es un evento dirigido para estudiantes, sí se hace la invitación para que se vayan relacionando en el mundo empresarial con la posibilidad de ir generando relaciones que les puedan ayudar en el futuro.

El Foro Empresarial: Moviendo Ideas, se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en Villa Toscana, Hermosillo, y se espera contar con la presencia de quinientos empresarios para compartir sus ideas y fomentar el desarrollo de las empresas. Para más información pueden ingresar al portal oficial: www.coparmexsonoranorte.org.mx