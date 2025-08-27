Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui, hoy miércoles 27 de agosto

La sequía que azota el estado de Sonora mantiene en alerta a autoridades y productores agrícolas, ya que las presas de la cuenca del Río Yaqui, una de las principales fuentes de agua para el sur de la entidad, continúan con niveles críticos de almacenamiento.

Al corte del lunes 25 de agosto, el volumen conjunto de los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic fue de 1,274.3 millones de metros cúbicos (Mm³).

NIVELES DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de este miércoles 27 de agosto, el volumen conjunto de los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 1,279.9 millones de metros cúbicos (Mm³), equivalente al 18.3% de su capacidad total.

Aunque se trata de un ligero incremento frente a los niveles registrados en el mismo periodo del año pasado, en la última semana se registró una disminución de 22.0 Mm³, lo que mantiene la situación bajo estricta vigilancia.

ESTADO DE CADA PRESA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el último reporte emitido este miércoles 27 de agosto, los embalses por presa muestran los siguientes niveles:

Angostura: 71.1 Mm³, con apenas 9.3% de llenado. No registró lluvias y recibió un aporte de 5.01 m³/s.

71.1 Mm³, con apenas 9.3% de llenado. No registró lluvias y recibió un aporte de 5.01 m³/s. Novillo : 790.3 Mm³, equivalente al 26.2% de su capacidad. No se reportaron precipitaciones, aunque el embalse recibió un aporte de 29.10 m³/s.

: 790.3 Mm³, equivalente al 26.2% de su capacidad. No se reportaron precipitaciones, aunque el embalse recibió un aporte de 29.10 m³/s. Oviáchic: 418.5 Mm³, con 13.0% de almacenamiento, sin aportaciones recientes.

En conjunto, los tres embalses recibieron un aporte total de 34.11 m³/s, reflejo del limitado ingreso de agua y la ausencia de lluvias en los últimos días.

La cuenca del Río Yaqui es estratégica para el suministro de agua en el sur de Sonora, abasteciendo tanto a la actividad agrícola como al consumo humano en ciudades como Ciudad Obregón.

Autoridades estatales han alertado que, aunque los niveles actuales no son inferiores a los de 2024, la persistente sequía pone en riesgo la recuperación de los embalses y obliga a mantener medidas de gestión y vigilancia estrictas.