Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy lunes 25 de agosto

La sequía que azota al estado mantiene en estado crítico a las presas de la cuenca del Río Yaqui, una de las principales fuentes de agua para el sur de Sonora. Aunque los niveles de almacenamiento muestran una ligera mejora en comparación con 2024, las cifras reveladas hoy por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirman que la situación sigue siendo alarmante.

Al corte del 22 de agosto, el volumen conjunto de los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic fue 1,256.7 millones de metros cúbicos (Mm³).

NIVEL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

Al corte de este lunes 25 de agosto, el volumen conjunto de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó 1,274.3 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 18.2% de su capacidad total.

Este nivel está por encima de lo registrado en el mismo periodo del año pasado, aunque con una disminución de -3.2 Mm³ en la última semana, lo que mantiene encendidas las alertas entre autoridades y productores agrícolas.

NIVELES POR PRESA DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

El reporte de hoy, lunes 25 de agosto, detalla que los tres embalses presentan un almacenamiento muy por debajo de lo esperado para esta temporada:

La Angostura : 70.3 Mm³, con apenas 9.2% de llenado . No registró lluvias y recibió un aporte de 6.23 m³/s.

: 70.3 Mm³, con apenas 9.2% de . No registró y recibió un de 6.23 m³/s. El Novillo : 785.9 Mm³, equivalente al 26.0% de su capacidad. No registró precipitaciones , aunque recibió un aporte de 51.44 m³/s.

: 785.9 Mm³, equivalente al 26.0% de su capacidad. No registró , aunque recibió un de 51.44 m³/s. El Oviáchic: 418.0 Mm³, con un 13.0% de almacenamiento y un aporte de apenas 13.19 m³/s.

En conjunto, las tres presas recibieron una aportación de 70.86 m³/s, reflejo del limitado ingreso de agua y la ausencia de precipitaciones en la región en los últimos días.

La cuenca del Río Yaqui es estratégica para el abastecimiento de agua en el sur de Sonora, pues de ella depende tanto la agricultura como el consumo humano en ciudades como Ciudad Obregón. Autoridades estatales han advertido que, si bien los niveles no son inferiores a los de 2024, la persistente sequía compromete la recuperación de los embalses.