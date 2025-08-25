Estos son los números que ubican a Sonora dentro los diez estados con mejor certificación policial

Sonora se ubica dentro de los 10 estados con mayor avance en certificación y profesionalización policial, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI.

Estas herramientas de fortalecimiento de la seguridad han sido impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo, quien destaca que Sonora cuenta con más del 90% de la fuerza certificada, 15 puntos arriba del promedio nacional.

Hoy Sonora está entre los estados mejor evaluados en profesionalización policial, con más del 90% de nuestra fuerza certificada, 15 puntos arriba del promedio nacional, para brindar mayor seguridad y tranquilidad a nuestras… pic.twitter.com/F91BD5Z23x — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 24, 2025

LOS NUMEROS DEL CENSO NACIONAL DE SEGURIDAD EN SONORA 2025

Sonora está dentro de los 10 estados con mayor avance en certificación y profesionalización policial, según los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025.

Entre los números del estado destacan los siguientes:

1. Profesionalización y confianza

90.3% de policías con evaluaciones de control de confianza vigentes (una de las más altas del país, octava posición). Esto refleja la solidez en procesos de certificación y confiabilidad de los elementos. En este aspecto Sonora se ubica en la octava posición, por arriba de la media nacional que es de 74.9 por ciento.

2. Formación

En formación de nuevos policías, el año pasado 570 cadetes ingresaron a programas de formación inicial y 316 egresaron, mostrando un esfuerzo sostenido por renovar y fortalecer la corporación. Según clasificación por género, el 34.9% fueron mujeres en la fuerza, por encima del promedio nacional (25.6%).

3. Infraestructura

Sonora posee 20 unidades de infraestructura policial en funcionamiento, de las cuales la mayoría fueron cuarteles, generando espacios operativos sólidos en lugar de módulos o casetas móviles.

4. Llamadas atendidas

En 2024, Sonora fue uno de los estados con mayor cantidad de llamadas atendidas en sistemas de emergencia, alcanzando 843 mil 742, generando confianza ciudadana y una rápida capacidad de respuesta en el sistema.

Estos números se desprenden del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, lo que ubica a Sonora en el Top 10 con mayor avance en certificación y profesionalización policial.