Clima en Sonora hoy, 25 de agosto: Nuevo sistema tropical reforzará lluvias intensas en todo el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de los Estados Unidos, emitió un pronóstico actualizado del clima en Sonora para este lunes 25 de agosto.
El pronóstico señala que el monzón mexicano, en combinación con una vaguada en altura y condiciones de divergencia atmosférica, provocará tormentas eléctricas acompañadas de lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 70 mm) y rachas de viento superiores a los 60 km/h durante la tarde y noche en el sur, centro-oriente y noroeste del estado.
Además, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre los 40 y 45 °C en el noroeste y centro de Sonora.
SISTEMA TROPICAL REFORZARÁ LLUVIAS A PARTIR DEL MARTES
Se espera que un nuevo sistema tropical que se aproxima por el Pacífico genere nubosidad desde el martes, aumentando significativamente la probabilidad de lluvias intensas (+75 mm) en todo el territorio estatal. Este sistema se desplazará hacia el oeste, alejándose paulatinamente de las costas mexicanas.
PRONÓSTICO DEL CLIMA POR MUNICIPIO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Temperatura mínima de 29 °C y máxima de 37 °C. Humedad relativa del 70%. Cielo parcialmente nublado, 60% de probabilidad de lluvia. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
- Ciudad Obregón: Mínima de 27 °C y máxima de 37 °C. Humedad relativa del 80%. Cielo parcialmente nublado con 60% de probabilidad de lluvia. Vientos promedio de 10 km/h y rachas de 40 km/h.
- Nogales: Mínima de 19 °C y máxima de 31 °C. Humedad relativa del 75%. Cielo con intervalos nubosos y 70% de probabilidad de precipitación. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 30 °C y máxima de 36 °C. Humedad relativa del 70%. Cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidad de lluvia. Vientos de 15 km/h y rachas de 40 km/h.
- Navojoa: Mínima de 26 °C y máxima de 37 °C. Humedad relativa del 85%. Cielo parcialmente nublado y 60% de probabilidad de lluvia. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h.
- Agua Prieta: Mínima de 19 °C y máxima de 35 °C. Humedad relativa del 65%. Cielo mayormente despejado con 30% de probabilidad de lluvia. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h.
- Guaymas: Mínima de 28 °C y máxima de 33 °C. Humedad relativa del 75%. Cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidad de lluvia. Vientos de 20 km/h y rachas de hasta 50 km/h.
RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
- Mantente informado a través de fuentes oficiales.
- Evita cruzar arroyos o calles inundadas.
- Asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Usa ropa ligera y mantente hidratado ante las altas temperaturas.
Para más información, consulta los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora.