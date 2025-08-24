  • 24° C
Sonora

Nahuibampo, una comunidad en Álamos con rezago en vivienda y fallas en servicios

Muchas familias carecen de una vivienda digna; hay problemas en el servicio de energía eléctrica y en el agua potable

Ago. 24, 2025
En la comunidad de Nahuibampo en Álamos, hay muchas familias no cuentan con vivienda digna, tienen dificultades para el acceso al agua potable y hasta apagones constantes, un reflejo de las condiciones de pobreza y rezago que se viven.

Lucero Valenzuela, quien es vecina de la comunidad, describió que en la actualidad, muchas familias siguen sin acceso a una vivienda digna, sin un tejaban o incluso un baño, provocado por las condiciones de pobreza que se presentan.

Pero también, explicó que en esta temporada de lluvias, la situación se torna complicada, debido a que muchos cuentan con techos de lámina, el cual termina por volarse con los fuertes vientos, adicional a los problemas en la energía eléctrica, al haberse quedado hasta dos días sin el servicio.

"Hace falta tan siquiera un tejaban, un baño, en reiteradas ocasiones se han solicitado programas de vivienda, yo tengo siete años en el pueblo, pero las carencias no han cambiado", agregó.

En cuanto a los servicios de agua potable, mencionó que también presenta complicaciones, actualmente cuentan con una pila de abastecimiento para llevar el servicio a los vecinos, sin embargo, esta presenta daños, al filtrarse el suministro e impedir que llegue óptimamente el servicio para todos.

"Son problemas en lo personal, pero también es generalizado, muchos han estado solicitando apoyos para vivir dignamente, tristemente no llega a todos", concluyó.

Por la lejanía de la comunidad, explicó que en muchas ocasiones las fallas en los servicios no son atendidas rápidamente, por lo que pidió a las autoridades el apoyar a las familias en condición vulnerable.

Edgar Coronado
