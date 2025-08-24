Itson Navojoa destaca como Empresa Socialmente Responsable

Por décimo octavo año seguido, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Unidad Navojoa, fue galardonado con el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ERS), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi).

El instituto informó que este reconocimiento, dirigido a organizaciones con más de 10 años de trayectoria, subraya el compromiso voluntario de la institución con la integración del valor socioambiental en su operación.

Explicó que el proceso de evaluación para obtener el distintivo ESR mide y compara el nivel de desarrollo de las prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE).

Para ello, se revisan evidencias que respaldan el grado de cumplimiento en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza, indicó.

El instituto agregó que este modelo está alineado con la legislación nacional y las normativas internacionales, lo que asegura su validez y prestigio.

"Este logro posiciona al Itson, Unidad Navojoa, como la institución con mayor antigüedad en el sur de Sonora en recibir este distintivo, lo cual refuerza su liderazgo y compromiso con la mejora continua y el bienestar social", destacó.