  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 24 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Itson Navojoa destaca como Empresa Socialmente Responsable

Este reconocimiento subraya el compromiso voluntario de la institución con la integración del valor socioambiental

Ago. 24, 2025
Por 18 años consecutivo, el Instituto fue galardonado con el distintivo Empresa Socialmente Responsable
Por 18 años consecutivo, el Instituto fue galardonado con el distintivo Empresa Socialmente Responsable

Por décimo octavo año seguido, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Unidad Navojoa, fue galardonado con el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ERS), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi).

El instituto informó que este reconocimiento, dirigido a organizaciones con más de 10 años de trayectoria, subraya el compromiso voluntario de la institución con la integración del valor socioambiental en su operación.

Explicó que el proceso de evaluación para obtener el distintivo ESR mide y compara el nivel de desarrollo de las prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE).

Para ello, se revisan evidencias que respaldan el grado de cumplimiento en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza, indicó.

 El instituto agregó que este modelo está alineado con la legislación nacional y las normativas internacionales, lo que asegura su validez y prestigio.

"Este logro posiciona al Itson, Unidad Navojoa, como la institución con mayor antigüedad en el sur de Sonora en recibir este distintivo, lo cual refuerza su liderazgo y compromiso con la mejora continua y el bienestar social", destacó.

Raúl Armenta
Raúl Armenta
Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 24 de agosto: lluvias ligeras a moderadas con fuertes vientos llegan a la región
Sonora

Clima en Sonora hoy 24 de agosto: lluvias ligeras a moderadas con fuertes vientos llegan a la región

Agosto 24, 2025

La presencia de un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado

Peligroso bañarse en el Río Mayo
Sonora

Peligroso bañarse en el Río Mayo

Agosto 24, 2025

Piden autoridades de Álamos acatar recomendaciones para evitar tragedias

Volcanes dormidos de Sonora: el paisaje lunar de México que entrenó a astronautas de la NASA
Sonora

Volcanes dormidos de Sonora: el paisaje lunar de México que entrenó a astronautas de la NASA

Agosto 23, 2025

Este sitio único fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, y es conocido no solo por su belleza, sino también por su importancia científica