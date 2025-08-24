Peligroso bañarse en el Río Mayo

La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Álamos alertó sobre el alto riesgo de bañarse en el Río Mayo, ante el aumento del caudal y la presencia de múltiples peligros ocultos.

El titular de la corporación, Cristian Gastélum García, hizo un llamado a la población para acatar las recomendaciones de las autoridades, con el fin de evitar tragedias.

“En estos tiempos no se pueden meter a bañar. Está bien ir a ver y turistear por ese lugar, pero no hay que poner en juego la vida, dadas las condiciones actuales del río”, subrayó.

“En varios puntos del cauce hay muchos palos, ramas, lodazales y obstáculos naturales peligrosos, además de redes pesqueras abandonadas”, advirtió.

Recordó que el pasado 27 de julio dos jóvenes, de 22 y 24 años, murieron ahogados en el río, a la altura del Ejido Topiyeca, cuando intentaban rescatar a una mujer arrastrada por la corriente mientras se bañaba.

“Fue un hecho muy lamentable y que puso de manifiesto que lo que las autoridades recomendamos, alertamos y exhortamos es cierto”, añadió Gastélum García.

Dijo que lo anterior también aplica a los arroyos, que son numerosos y crecen rápidamente ante lluvias fuertes, por lo que no deben cruzarse en esos momentos.

“En el Río Mayo hay muchas cosas que representan una especie de trampa mortal para los bañistas”: Cristian Gastélum