Sonora

Clima en Sonora hoy 24 de agosto: lluvias ligeras a moderadas con fuertes vientos llegan a la región

La presencia de un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado

Ago. 24, 2025
Clima en Sonora
Clima en Sonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Estados Unidos, informó el pronóstico del clima para este domingo 24 de agosto en Sonora.

El monzón mexicano seguirá influyendo en la región, provocando lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica. Se espera que estas condiciones se intensifiquen durante la próxima semana.

Por otro lado, la presencia de un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas que oscilarán entre los 40 y 45 grados en zonas del noroeste y centro.

Las autoridades llaman a mantenerse atentos a nuevas actualizaciones, ya que podrían registrarse lluvias en distintos municipios.

CLIMA EN SONORA 24 DE AGOSTO

Hermosillo

Temperatura mínima de 28°C y máxima de 45°C, con humedad del 45%. Se esperan vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. El cielo permanecerá despejado sin probabilidad de lluvias.

Ciudad Obregón

La mínima será de 26°C y la máxima de 45°C, con humedad del 70%. Vientos de 10 km/h y rachas de 35 km/h. Cielo mayormente nublado y 40% de probabilidad de lluvia.

Nogales

Se prevé mínima de 23°C y máxima de 38°C, humedad al 50% y vientos de 14 km/h con rachas de 40 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

San Luis Río Colorado

Con una mínima de 31°C y máxima de 44°C, la humedad será del 40%. Vientos de 20 km/h con rachas de 40 km/h. El cielo estará soleado sin posibilidad de lluvia.

Navojoa

La temperatura mínima será de 24°C y la máxima de 41°C, con 55% de humedad. Vientos de 10 km/h y rachas de 35 km/h. El cielo tendrá intervalos nubosos con un 50% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta

Se espera una mínima de 20°C y máxima de 36°C, con 60% de humedad. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. El cielo estará ligeramente nublado sin lluvias.

Guaymas

Con una mínima de 29°C y máxima de 39°C, la humedad alcanzará el 65%. Vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h. El cielo se mantendrá mayormente despejado y no hay probabilidad de precipitaciones.

Brayam Chávez
