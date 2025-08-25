Destaca Sonora en certificación policial

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora se ubica entre los 10 estados con mayor avance en certificación y profesionalización policial, resultado de las acciones de fortalecimiento de la seguridad impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En materia de profesionalización y confianza, el mandatario estatal mencionó que el 90.3% del personal policial en el Estado cuenta con evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes, siendo una de las proporciones más altas del país. Esto refleja solidez en los procesos de certificación y confiabilidad de los elementos. En este aspecto, Sonora se ubica en la octava posición, por arriba de la media nacional, que es del 74.9%.

En cuanto a la formación de nuevos policías, el año pasado 570 cadetes ingresaron a programas de formación inicial y 316 egresaron, mostrando un esfuerzo sostenido por renovar y fortalecer la corporación.

En el tema de género, el Estado cuenta con un 34.9% de mujeres en su fuerza policial estatal, por encima del promedio nacional, que es del 25.6%, lo que coloca a la Entidad entre las más avanzadas en equidad dentro del rubro de seguridad.

El Estado opera con 20 unidades de infraestructura policial en funcionamiento, de las cuales la mayoría son cuarteles, lo que refleja una apuesta por espacios operativos sólidos en lugar de módulos o casetas móviles.

Sonora se ubicó entre los estados con mayor cantidad de llamadas atendidas en sistemas de emergencia, alcanzando 843 mil 742 en 2024, lo que demuestra tanto la confianza ciudadana en las instituciones como la capacidad de respuesta del sistema