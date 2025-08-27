Golpe a la delincuencia en Hermosillo: detienen a "El Chango" en el Cerro de la Campana

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo arrestaron a Adrián Alberto 'N', de 24 años de edad, apodado como 'El Chango', quien tenía orden de aprehensión vigente por el delito de asalto a mano armada.

El arresto se produjo a las 12:10 horas del martes 26 de agosto, en las calles Soyopa, entre José S. Healy y José Carmelo, de la colonia Pimentel, zona centro de la capital de Sonora.

LA DETENCIÓN DE "EL CHANGO" ES UN GOLPE A LA DELINCUENCIA DE HERMOSILLO

Adrián Alberto "N" tenía una orden de aprehensión por el delito de robo con violencia, contra dos o más personas utilizando arma de fuego. Según esta orden "El Chango" era un objetivo prioritario dentro del área del Cerro de la Campana.

Al momento de la detención, al individuo se le decomisaron cinco envoltorios que contenían una sustancia granulada, identificada como metanfetamina o también llamada o cristal.

Alberto 'N', fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente para dar seguimiento a los procedimientos legales que corresponden.

OPERATIVOS EXITOSOS EN LA ZONA DEJAN VARIOS DETENIDOS

En esta zona se han realizado varios operativos que han permitido la capturar de diversos asaltantes. Uno de los últimos casos es el de Walter Francisco 'N', de 25 años de edad, quien fue detenido por delitos de robo con violencia y amenazas, y robo calificado agravado, con machete, en contra de diversas víctimas, según estableció la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).