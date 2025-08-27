Se inunda la Universidad

La Universidad Indígena para el Bienestar Benito Juárez de Masiaca suspendió actividades este martes y el resto de la semana, debido a los problemas derivados de la inundación causada por la lluvia de 80 milímetros registrada la tarde del lunes 25.

La directora de la Institución, Guadalupe Patrón Meza, informó que hubo daños en mobiliario y en otras partes, además de que no están dadas las condiciones para el acceso normal de los alumnos al plantel.

Reconoció el apoyo que les ha brindado Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Navojoa ante esta contingencia, que se espera superar lo más pronto posible y tratar de reanudar actividades la próxima semana.

“Fue impresionante ver cómo estaba la Universidad el día de la lluvia, que fue demasiado fuerte. Afortunadamente no hubo personas lesionadas”, dijo.

Patrón Meza informó que el pasado lunes 11 de agosto, con un total de 239 estudiantes, comenzó el ciclo 2025-2 en la Universidad Indígena para el Bienestar.

Destacó que la Institución, que fue inaugurada en el 2020 y cuya única carrera que ofrece es la de Ingeniería de Procesos Agroalimentarios, representa una gran oportunidad para muchos jóvenes que se quedan sin opción, debido a que las universidades públicas tienen número limitado para su ingreso, mientras que las particulares son inaccesibles en ocasiones.

Además, agregó, se tiene la ventaja de cursar una carrera en su localidad o cerca, aparte de que es gratuita y tienen una beca.

Mencionó que los alumnos que estudian en la Universidad de Masiaca son de esa comunidad, en su mayoría, así como de Las Bocas, Sirebampo, San Pedrito, Teachive, Bacabachi, Tesia y sus anexos, Sinahuiza, Navojoa, Ciudad Obregón, entre otros lugares.

De las 214 universidades para el Bienestar Benito Juárez que hay en México, ocho están en Sonora