Guaymas próximo a presentar su informe

Son más de 65 millones de inversión en obras los que presentará Guaymas como parte del informe de trabajo para este año, dijo la alcaldesa del puerto, Karla Córdova González, además resaltó que el tema del servicio energía eléctrica de la comunidad La Manga, está atendiendo temas legales para hacerlo realidad.

"Ahorita tenemos distintas obras en varias colonias, que van desde reparaciones de fugas de agua que son de antaño y que están también en calles donde hay que levantar pavimento, también está otra obra muy grande que es una vía alterna que desahoga el tráfico, pero ya estaba intransitable en total, pues van a ser más de 65 millones de inversión en obras", recordó la alcaldesa de Guaymas.

Córdova González, también destacó la existencia de una obra en la salida sur de Guaymas rumbo a Empalme que es una carretera que actualmente está totalmente rehabilitada con una inversión de 45 millones de pesos y que tiene demasiado tránsito la cual ha servido principalmente para trabajadores de industria maquilera.

"Hay mucha gente de Guaymas, entonces estaba en unas condiciones que, pues ya tenía demasiados baches, era más bache que la carpeta inicial, ya se levantó toda la carpeta, se puso la nivelación y ahora se está trabajando ya en el recarpeteo, falta el alisamiento y los señalamientos",

LA MANGA

Respecto al tema del servicio de energía eléctrica para la comunidad de La Manga, recordó que una de las visitas del gobernador Alfonso Durazo, la ciudadanía le hizo entrega de una petición para tratar este tema que aqueja desde hace años.

"Ya pronto van a tener luz nuestros amigos de La Manga, se tuvo que hacer un juicio, hay temas legales que no se ven, recuerden que todos los gobiernos tienen temas políticos, legales y administrativos y cuando tienes que hacer una sinergia Municipio, Gobierno Estatal y Gobierno Federal; sin embargo, ahora hay que cumplir con todo lo que solicita la CFE", dijo la presidenta municipal.