Llegan camiones a Cajeme para reforzar las rutas existentes

Estas unidades que fueron recibidas por el presidente, son una inversión en unidad entre concesionarios y el Gobierno del Estado

Ago. 26, 2025
Concesionarios aportaron 20 unidades y 11 fueron adquiridas por el Gobierno del Estado para ser operadas directamente por el Ayuntamiento
Son 31 unidades de transporte público urbano las que llegan a Cajeme para reforzar las rutas existentes, en las que se invirtieron 91 millones de pesos, y las cuales se integrarán de manera inmediata para beneficiar a más de 73 mil usuarios, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Monaño.

Estas unidades que fueron recibidas por el presidente Municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien realizó la gestión en atención a las necesidades de la localidad, son una inversión en unidad entre concesionarios y el gobierno del Estado,

"Este avance ha sido posible gracias al esfuerzo de los concesionarios Enrique Medecigo y René Escalante, quienes aportaron 20 unidades, además de las 11 adquiridas por el Gobierno del Estado para ser operadas por el Ayuntamiento para mejorar de manera significativa su movilidad", mencionó el gobernador del Estado.

Por su parte, Lamarque Cano, explicó que las unidades de Cajeme que estarán bajo la operación directa del Ayuntamiento de Cajeme, brindarán el servicio en la Ruta 9, convirtiéndose en la primera ruta de transporte con autonomía municipal en el Estado de Sonora y administrada por empleados del propio Gobierno Municipal.

"El gobernador del Estado de Sonora, siempre trae para los cajemenses apoyos, beneficios y buenas noticias, ha impulsado grandes obras y desarrollado la economía en todo el Estado, hoy nos hace la entrega de 31 camiones que beneficiarán a las familias de Cajeme, en verdad estamos muy agradecidos y a nombre de la gente del Municipio, le damos nuestro total reconocimiento", expresó el alcalde de Cajeme.

Otros municipios que también resultaron beneficiados con unidades de transporte público urbano para mejorar la movilidad de los usuarios, es Guaymas, Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, Bácum, Bavispe, Cucurpe, Moctezuma y Quiriego, así como 2 unidades para la Línea 9 de Hermosillo y 18 Vans para fortalecer la movilidad en municipios de la zona fronteriza y serrana.

Leova Peralta
