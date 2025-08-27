Modernizan el transporte

Como parte de la estrategia de modernización del Sistema de Movilidad en Sonora, para garantizar un servicio de transporte digno, seguro y accesible a la ciudadanía, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó 63 nuevas unidades equipadas con aire acondicionado y tecnología moderna para 148 mil usuarios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Álamos y municipios de la zona serrana.

El jefe del Ejecutivo estatal subrayó que, con esta entrega histórica para mejorar el servicio, los tiempos de llegada y las condiciones de las unidades, se comprueba la voluntad del Gobierno de Sonora en coordinación con los concesionarios. Detalló que, del total de estas unidades, 32 serán incorporadas mediante inversión privada, distribuidas 20 para Ciudad Obregón y 12 para Guaymas.

"Por eso, para mí el transporte es fundamental y hemos hecho una apuesta definitiva. Quiero decirles a ustedes que el subsidio del transporte supera en el Estado los mil millones de pesos al año", enfatizó.

Son 31 unidades de transporte público urbano las que llegan a Cajeme para reforzar las rutas existentes, en las que se invirtieron 91 millones de pesos, y las cuales se integrarán de manera inmediata para beneficiar a más de 73 mil usuarios, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

Estas unidades fueron recibidas por el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien realizó la gestión en atención a las necesidades de la localidad. Son una inversión en unidad entre concesionarios y el Gobierno del Estado.

“Este avance ha sido posible gracias al esfuerzo de los concesionarios Enrique Medécigo y René Escalante, quienes aportaron 20 unidades, además de las 11 adquiridas por el Gobierno del Estado para ser operadas por el Ayuntamiento, para mejorar de manera significativa su movilidad”, mencionó el gobernador del Estado.

Por su parte, Lamarque Cano explicó que las unidades de Cajeme que estarán bajo la operación directa del Ayuntamiento de Cajeme brindarán el servicio en la Ruta 9, convirtiéndose en la primera ruta de transporte con autonomía municipal en el Estado de Sonora y administrada por empleados del propio Gobierno Municipal.

"El gobernador del Estado de Sonora siempre trae para los cajemenses apoyos, beneficios y buenas noticias. Ha impulsado grandes obras y desarrollado la economía en todo Sonora. Hoy nos hace la entrega de 31 camiones que beneficiarán a las familias de Cajeme. En verdad estamos muy agradecidos, y a nombre de la gente de Cajeme le damos nuestro total reconocimiento”, expresó el alcalde de Cajeme.

Otros municipios que también resultaron beneficiados con unidades de transporte público urbano para mejorar la movilidad de los usuarios son Guaymas, Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, Bácum, Bavispe, Cucurpe, Moctezuma y Quiriego, así como dos unidades para la Línea 9 de Hermosillo y 18 vans para fortalecer la movilidad en municipios de la zona fronteriza y serrana.

La entrega de las unidades del transporte público marca un antes y un después en la calidad del servicio en Sonora, y se reafirma la movilidad segura, moderna, eficiente e incluyente en la Entidad