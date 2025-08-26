Locatarios del Mercado Municipal de Hermosillo continúan con mudanza

Locatarios del Mercado Municipal de Hermosillo aún no cuentan con fecha exacta para abrir los locales, pero se espera que sea a mediados del mes de septiembre una vez que todos los comerciantes se hayan instalado en su totalidad en sus puntos de ventas, y en estos momentos algunos están trabajando en el tema de las líneas de gas para instalar las estufas, informó María Auxiliadora Ung Arroyo, secretaria de la Unión de Locatarios.

La inauguración de la remodelación del Mercado municipal número 1 "José María Pino Suárez" ubicado en el Centro Histórico de Hermosillo, fue por parte del gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, el pasado 26 de mayo, donde dijo que el principal reto fue la instalación de infraestructura de vigas para conservar de pie el edificio debido a que por su naturaleza un trabajo llevaba a otro que se tenía que hacer por seguridad.

Ung Arroyo, informó que alrededor de cuarenta y cinco locatarios que venden sus productos en el interior del mercado ya se han instalado en sus puntos, lo que representa la gran mayoría. "El mercado está cerrado y se va a abrir porque vamos a iniciar todos juntos las ventas".

También indicó que la parte más laboriosa ha sido para quienes tienen venta de comida debido a que deben transportar las estufas, instalarlas y calibrarlas con las tuberías de gas, asimismo ha sido para los que cuentan con vitrinas debido a que fueron colocadas con equipos especiales.

"Ahora estamos trabajando con el sistema contra incendios, que es un requisito principal por la cuestión de seguridad del inmueble y de la gente que nos visita, que es lo principal que hemos cuidado", detalló la secretaria de la Unión de Locatarios.

Otro detalle que queda pendiente por solucionar son cuestiones referentes con la electricidad, los cuales se están tratando de manera directa con los contratistas que formaron parte del proyecto al igual que los detalles de gas que se encontraron los locatarios al momento de empezar con el acomodo de sus cosas.