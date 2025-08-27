  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 27 de agosto: Sistema tropical afectará al estado con lluvias intensas

Sigue los reportes meteorológicos y las indicaciones de Protección Civil para evitar accidentes por las condiciones climáticas extremas de hoy

Ago. 27, 2025
Se pronostican lluvias para Sonora, pero también mucho calor.

Este miércoles 27 de agosto, el clima en Sonora experimentará condiciones meteorológicas extremas debido a la interacción del monzón mexicano con una vaguada en altura. Se prevé la ocurrencia de tormentas eléctricas, lluvias fuertes a muy fuertes (de 25 a 70 mm) y rachas de viento superiores a los 60 km/h, especialmente en el sur, centro oriente y noroeste del estado durante el horario vespertino.

Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45°C en zonas del noroeste y centro de Sonora.

Esta información fue dada a conocer por la Coordinación Estatal de Protección Civil, basada en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional y de diversas fuentes oficiales de Estados Unidos.

SE PRONOSTICAN LLUVIAS INTENSAS

El acercamiento de un nuevo sistema tropical en el océano Pacífico reforzará la probabilidad de lluvias intensas, con acumulados superiores a los 75 mm, en todo el territorio estatal. Este sistema continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose progresivamente de las costas mexicanas.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: La capital sonorense amaneció con una temperatura mínima de 27°C y una humedad relativa del 80%. Se espera una máxima de 36°C, con cielos parcialmente nublados y 35% de probabilidad de precipitación. Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h.
  • Ciudad Obregón: Con una mínima de 26°C y una humedad relativa del 80%, se espera que la temperatura máxima llegue a los 38°C. Los cielos estarán parcialmente nublados con un 60% de probabilidad de lluvias. Se podrían presentar vientos de hasta 40 km/h.
  • Nogales: El clima será más fresco en esta ciudad, con una mínima de 18°C y una humedad relativa del 90%. La máxima esperada es de 29°C, con cielos mayormente nublados y un 70% de probabilidad de precipitación. Se podrían registrar vientos con rachas de hasta 40 km/h.
  • San Luis Río Colorado: Con una temperatura mínima de 27°C y humedad relativa del 85%, se pronostica una máxima de 36°C. Los cielos tendrán intervalos nubosos, con solo un 20% de probabilidad de lluvia y vientos con rachas de hasta 40 km/h.
  • Navojoa: Esta ciudad amaneció con una temperatura mínima de 26°C y una humedad relativa del 90%. Se espera que la máxima llegue a 36°C, con cielos mayormente despejados y un 70% de probabilidad de lluvia. Los vientos podrían alcanzar rachas de 40 km/h.
  • Agua Prieta: En esta localidad, el clima es más templado, con una mínima de 19°C y una humedad relativa del 85%. Se espera una temperatura máxima de 32°C y cielos mayormente despejados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 30%.
  • Guaymas: La ciudad costera amaneció con 27°C y humedad relativa del 90%. Se prevé una máxima de 34°C, con cielos parcialmente nublados y un 50% de probabilidad de lluvias. Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Debido a las altas temperaturas, especialmente en el noroeste y centro de Sonora, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas del día. Asimismo, las autoridades aconsejan precaución ante las lluvias y tormentas eléctricas, que podrían generar problemas de visibilidad y ráfagas de viento en diversas regiones del estado.

Ofelia Fierros
