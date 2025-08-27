Clima en Sonora hoy, 27 de agosto: Sistema tropical afectará al estado con lluvias intensas

Este miércoles 27 de agosto, el clima en Sonora experimentará condiciones meteorológicas extremas debido a la interacción del monzón mexicano con una vaguada en altura. Se prevé la ocurrencia de tormentas eléctricas, lluvias fuertes a muy fuertes (de 25 a 70 mm) y rachas de viento superiores a los 60 km/h, especialmente en el sur, centro oriente y noroeste del estado durante el horario vespertino.

Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45°C en zonas del noroeste y centro de Sonora.

Esta información fue dada a conocer por la Coordinación Estatal de Protección Civil, basada en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional y de diversas fuentes oficiales de Estados Unidos.

SE PRONOSTICAN LLUVIAS INTENSAS

El acercamiento de un nuevo sistema tropical en el océano Pacífico reforzará la probabilidad de lluvias intensas, con acumulados superiores a los 75 mm, en todo el territorio estatal. Este sistema continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose progresivamente de las costas mexicanas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : La capital sonorense amaneció con una temperatura mínima de 27°C y una humedad relativa del 80%. Se espera una máxima de 36°C, con cielos parcialmente nublados y 35% de probabilidad de precipitación. Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h.

: La capital sonorense amaneció con una de 27°C y una humedad relativa del 80%. Se espera una máxima de 36°C, con cielos parcialmente nublados y 35% de probabilidad de precipitación. Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h. Ciudad Obregón : Con una mínima de 26°C y una humedad relativa del 80%, se espera que la temperatura máxima llegue a los 38°C. Los cielos estarán parcialmente nublados con un 60% de probabilidad de lluvias . Se podrían presentar vientos de hasta 40 km/h.

: Con una mínima de 26°C y una humedad relativa del 80%, se espera que la llegue a los 38°C. Los cielos estarán parcialmente nublados con un 60% de . Se podrían presentar vientos de hasta 40 km/h. Nogales : El clima será más fresco en esta ciudad, con una mínima de 18°C y una humedad relativa del 90%. La máxima esperada es de 29°C, con cielos mayormente nublados y un 70% de probabilidad de precipitación. Se podrían registrar vientos con rachas de hasta 40 km/h.

: El será más fresco en esta ciudad, con una mínima de 18°C y una humedad relativa del 90%. La máxima esperada es de 29°C, con cielos mayormente nublados y un 70% de probabilidad de precipitación. Se podrían registrar vientos con rachas de hasta 40 km/h. San Luis Río Colorado : Con una temperatura mínima de 27°C y humedad relativa del 85%, se pronostica una máxima de 36°C. Los cielos tendrán intervalos nubosos, con solo un 20% de probabilidad de lluvia y vientos con rachas de hasta 40 km/h.

: Con una de 27°C y humedad relativa del 85%, se pronostica una máxima de 36°C. Los cielos tendrán intervalos nubosos, con solo un 20% de probabilidad de lluvia y vientos con rachas de hasta 40 km/h. Navojoa : Esta ciudad amaneció con una temperatura mínima de 26°C y una humedad relativa del 90%. Se espera que la máxima llegue a 36°C, con cielos mayormente despejados y un 70% de probabilidad de lluvia. Los vientos podrían alcanzar rachas de 40 km/h.

: Esta ciudad amaneció con una de 26°C y una humedad relativa del 90%. Se espera que la máxima llegue a 36°C, con cielos mayormente despejados y un 70% de probabilidad de lluvia. Los vientos podrían alcanzar rachas de 40 km/h. Agua Prieta : En esta localidad, el clima es más templado, con una mínima de 19°C y una humedad relativa del 85%. Se espera una temperatura máxima de 32°C y cielos mayormente despejados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 30%.

: En esta localidad, el es más templado, con una mínima de 19°C y una humedad relativa del 85%. Se espera una de 32°C y cielos mayormente despejados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 30%. Guaymas: La ciudad costera amaneció con 27°C y humedad relativa del 90%. Se prevé una máxima de 34°C, con cielos parcialmente nublados y un 50% de probabilidad de lluvias. Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Debido a las altas temperaturas, especialmente en el noroeste y centro de Sonora, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas del día. Asimismo, las autoridades aconsejan precaución ante las lluvias y tormentas eléctricas, que podrían generar problemas de visibilidad y ráfagas de viento en diversas regiones del estado.