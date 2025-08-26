  • 24° C
Policiaca

Secretaría de Seguridad Pública captura a persona que se había fugado del Cereso Hermosillo 1

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la realización de los trámites legales correspondientes

Ago. 26, 2025
A través del pase de lista personal penitenciario se percató de la ausencia de una persona privada de su libertad.
A través del pase de lista personal penitenciario se percató de la ausencia de una persona privada de su libertad.

Fue durante el pase de lista realizado en el área de celdas del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1, donde personal penitenciario se percató de la ausencia de una persona privada de su libertad.

A través de ello, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo coordinado en el que participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno. A través de puntos de vigilancia, acciones estratégicas e intercambio de información entre corporaciones, se logró ubicar y capturar a la persona prófuga.

CLARIDAD

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la realización de los trámites legales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional y fortalecer las acciones de seguridad para garantizar el orden y la tranquilidad dentro de los centros penitenciarios del estado.

PANORAMA

Cabe señalar que el pasado 4 de mayo se fugó del Cereso de Hermosillo Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” y/o “El Fantasma”. Las autoridades se dieron cuenta hasta el día siguiente, 5 de mayo, al dar el pase de lista.

Por esta fuga fueron dado de baja y detenido Manuel Márquez Loya, comandante del Cereso, de igual forma Gerardo Chavero Bernal, coordinador del Sistema Penitenciario, quien se encuentra ya en libertad por resolución de un juez judicial eliminó la prisión preventiva.

Días después de la fuga de “El Ponchis”, había presentado su renuncia el entonces secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Enríquez García.

Se desconoce si por esta fuga de un segundo reo se vayan a tomar medidas a los altos mandos del Cereso.

Luis Flores
