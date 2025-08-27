Ayuntamiento de Hermosillo analiza propuesta de movilidad

Luego de que el Ayuntamiento de Hermosillo recibiera la propuesta de estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) para mejorar la movilidad y seguridad sin utilizar el puente peatonal ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña Padilla, dijo que no existe la intención de derrumbar el puente y tampoco que quede como un “elefante blanco”.

El Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Unison, le presentó al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, una propuesta para mejorar la seguridad y accesibilidad del puente Gabriela Garatachía, el cual fue construido para que los estudiantes cruzaran de la escuela hasta el hospital universitario, y el cual también consta de rampas, sin embargo, argumentan que no es funcional para ellos.

Acuña Padilla, dijo que a la reunión fueron convocadas autoridades municipales como el director de vialidades, de infraestructura y tránsito municipal, entre otros, para escuchar la propuesta de los jóvenes y empezar su análisis para atender el tema.

“Es importante señalar que el puente no quede como un “elefante blanco”. Se les dejó claro a los jóvenes que debe ser una propuesta integral. Ellos no proponen el derrumbe del puente, tenemos que buscar la manera de que pueda ejecutarse un cruce peatonal y que el puente no quede sin utilizarse”, expresó el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo.

Cabe señalar que la expresión "elefante blanco" a la que hace referencia el funcionario, se refiere a una posesión o proyecto que es costoso de mantener, de poco o nulo valor útil, y que genera más problemas que beneficios.

Acuña Padilla, también dijo que como Ayuntamiento se quedan con el compromiso de estudiar el proyecto o propuesta que presentaron los universitarios y que se agendará una nueva reunión para tratar el tema de la solución a la petición.